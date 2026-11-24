據日媒「KSB瀨戶內海放送」報導，香川縣觀音寺市一名30歲男性派遣員工，今年1月4日在高松市的公司內，趁20多歲女同事離開座位時，偷拿對方的紅茶寶特瓶，到廁所混入尿液後放回原處，導致女同事誤飲。高松地方法院19日依毀損罪與「不同意猥褻罪」，判處男子有期徒刑1年6個月。考量他已支付被害人100萬日圓（約台幣21萬元）賠償金，法官裁定緩刑4年，全案未另判處罰金。

本案最大爭議點在於「將尿液混入飲料讓同事誤飲」是否構成猥褻行為。審理期間，辯護律師雖坦承男子弄髒飲料成立毀損罪，卻主張「尿液並非與性有關的物品，男子也沒有性企圖」，認為不構成「不同意猥褻罪」。不過法官池內繼史駁回辯方說法，認定刻意將私密部位排出的尿液混入飲料讓被害人喝下，這項行為本身就帶有性侵犯的性質，客觀上已屬猥褻。

法官進一步指出，即便男子是透過寶特瓶間接犯案，但依社會一般觀念，被害人感到性自主權與身體自主權遭到侵害，完全合情合理。日本前特搜部主任檢察官前田恒彥也撰文解析，日本最高法院早在2017年便改變過去見解，認定成立猥褻罪不再以行為人「有性慾或性企圖」為必要條件，而是依據行為性質與具體情境客觀判斷。

法院強調，被害人因誤飲尿液產生「覺得自己變得很髒」的嚴重心理創傷，男子行為絕非單純惡作劇，刑事責任不容輕忽，但在審酌他已賠償被害人等情形後，做出上述判決。