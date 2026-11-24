日媒「Hint-Pot」報導，兩名來自俄羅斯莫斯科的女性遊客尤拉與莎夏，首度到日本展開7天自由行，造訪東京、鎌倉與京都等地。她們盛讚日本街頭非常乾淨、地鐵系統便利，唯獨搭電車時的景象讓兩人覺得相當驚訝──車廂內坐著的幾乎都是年輕人，長者反而是站著。她們直言，在俄羅斯讓座給年長者是理所當然，看到日本電車上的景象十分震撼。

報導中指出，日本雖設有博愛座（優先席），但不少年長者有所顧慮，內心常有「要別人讓座很不好意思」、「我還不想被當成老人看待」等想法，寧可站著也不願受人禮讓，這份日本特有的「客氣」（遠慮）文化，讓習慣主動讓座敬老的俄羅斯旅客覺得非常衝擊。

此報導曝光後引起日本網友熱議。一名高齡網友無奈留言，表示自己個子高、體型也較壯，因膝蓋不好，搭車時都很想坐下，但外表根本看不出來，至今從未被人讓座過，他甚至認真考慮去買根拐杖，「心想拿著拐杖總會有人讓座了吧」。

也有網友認為，現代日本長者多半身體硬朗有元氣，反倒是每天上班的年輕人更顯疲憊，不該單憑年齡畫界線，應讓「真正累了或有需要的人」坐下。另有網友解釋日本人並非冷漠，而是讓座需要勇氣，過去曾遇過想讓座給抱嬰兒的媽媽，卻因「坐下寶寶會哭」遭婉拒，加上若誤判長輩年紀會很尷尬，因此除非車廂很空，通常都不會坐下。