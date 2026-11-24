德國公共電視近期推出懸疑影集「楊家之屋」，作品出自德台混血編劇Stefanie Ren。在黑森林小鎮長大的她，曾因亞洲背景感到羞恥，直到30多歲才逐漸接納自己的文化身分，將童年經歷融入劇情，透過創作療癒認同創傷。

今年入選柏林影展特別放映單元的「楊家之屋」（House of Yang），10月9日起在德國第一電視台（ARD）播映，故事以黑森林一棟老屋為背景，透過2名女孩相隔50年神秘失蹤懸案，揭開一個德中家庭橫跨3代的秘密，探討文化隔閡、家庭關係及創傷對不同世代的影響。

根據德國第一電視台介紹，這部影集有編劇StefanieRen濃厚的自傳色彩。她於台灣屏東出生，母親是德國人、父親來自台灣，出生僅3個半月即隨家人移居德國，在黑森林北部一座小村莊長大。

● 全家只有自己不會中文 為融入德國排斥亞洲身分

Stefanie Ren日前接受德國Podcast節目「半顆馬鈴薯」（Halbe Katoffl）專訪，分享自己的成長經歷與創作歷程。

她回憶，幼兒園時曾有同學問她：「為什麼妳長得這麼奇怪，爸爸說話也很奇怪？」這讓年幼的StefanieRen意識到，自己的外貌與家庭背景和其他孩子不同。

「我再也不想聽到有人說我很奇怪、跟別人不一樣。」Stefanie Ren坦言，成長過程中她逐漸對自己的亞洲文化背景感到羞恥，盡可能切割這部分的自己。

例如開始說黑森林地區施瓦本方言、青春期將頭髮染淺，好讓自己看起來更像其他德國女孩。然而，讓Stefanie Ren感到疏離的不只是外界的眼光，還有家中的語言隔閡。

Stefanie Ren的母親曾在台灣生活10年，能說流利中文，姊姊也曾在台灣上學。父母擔心雙語教育讓孩子混淆，一開始只教她德語，使她成為一家4口中唯一不會說中文的人。

「有一次家人使用中文交談的時候，聊著聊著突然笑了起來。但當我問起原因，他們回答，沒什麼、不重要。」Stefanie Ren說，這是年幼的她第一次發現，即使在家裡，自己也是個局外人。

在一次德國西南廣播公司（SWR）訪問時StefanieRen也提及，語言隔閡讓她難以與父親深入交流，只能仰賴母親翻譯。直到母親過世，失去翻譯者的父女不得不尋找方式對話，關係反而有了改善。

● 童年寫作抒發內心 長大後藉創作探索自我

從小渴望逃離黑森林的Stefanie Ren，在閱讀、電影與寫作中找到寄託。她從小學二年級開始寫故事，10歲寫日記。由於家庭缺乏深入溝通，她經常覺得自己像個旁觀者，寫作讓她得以表達內心難以言說的感受。

「寫作突然讓我擁有了語言。」Stefanie Ren說。

2007年，Stefanie Ren進入巴登符騰堡（BadenWuerttemberg）電影學院學習編劇，2013年畢業後，陸續參與德國電影及影集製作。

電影學院的教師幾乎都是白人男性，當時的她習慣迎合主流，創作許多以白人男性為主角的故事。直到畢業後嘗試撰寫帶有自傳色彩的小說，她才逐漸發掘自身成長經歷的創作價值。

除了透過寫作探索自我，Stefanie Ren也重新理解與父親的關係。她向德國西南廣播公司表示，儘管父女間存在語言隔閡，食物始終是她接觸台灣文化的途徑，祖父母曾在台灣經營麵條工廠，父親經常在家做手工麵給她吃。

隨著與父親的交流越來越多，Stefanie Ren逐漸接納過去刻意排斥的亞洲文化背景，並將家庭關係、童年記憶與身分認同困境融入「楊家之屋」創作。

● 百名亞裔女孩試鏡觸動內心 重返家鄉拍片療癒童年

「楊家之屋」選角期間，超過100名具有亞洲背景的女孩參與試鏡。看著一張張與自己童年相似的面孔，Stefanie Ren心中泛起傷感。

「我突然明白，有些人一輩子都能在周遭看見與自己相似之人，而我從來沒有過這樣的經驗，一次都沒有。」

直到近40歲，Stefanie Ren才第一次透過「楊家之屋」的選角工作有了這樣的體驗，這讓她意識到，能在影視作品中看見與自己有相似背景的人，對孩子及青少年成長有多麼重要。

Stefanie Ren特地回到家鄉黑森林拍攝影集，並提供劇組大量童年照片，重現1990年代的生活場景。當她走進拍攝現場，從藍色充氣椅、床單到牆上的海報，兒時房間的擺設一一重現，彷彿再次走進自己的童年。

而那座曾經一心想逃離的黑森林，也成為StefanieRen實現自我認同的地方。她在德國西南廣播公司的採訪中說，這部影集療癒了曾經極力隱藏亞洲背景的自己，然後指了指刺有MADE IN TAIWAN（台灣製造）字樣的左手臂。