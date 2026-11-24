英國教育大臣包威爾（Lucy Powell）訪問中國，24至25日將出席在北京舉行的英中教育峰會。這是睽違9年之後，英、中再度舉行教育峰會。

峰會由英、中兩國的教育部聯合主辦。英國文化協會（British Council）10月曾在官網公告，邀請在英國登記立案的教育和技術培訓機構高階代表報名參加官方訪問團。

英國教育部今天表示，英中雙方將討論雙邊關係未來發展方向；英國可提供的資源涵蓋高等教育、技職教育訓練、中小學教育、英語課程，以及迅速發展中的數位化教育、教育科技等。

英國教育部強調，峰會期間，包威爾將尋求在對英國有利之處與中國拓展合作，同時在英方重視或有疑慮的議題上，不避諱表達意見，包含言論自由、學術自由和國家安全。

包威爾發表聲明提到，「教育」是英國最大優勢之一，且享譽全球；在國際間擴大這樣的優勢有助為英國經濟和社會創造機會，並鞏固英國的地位。

官方資訊顯示，英方將有近50名教育界人士出席在北京舉行的峰會，包括18所大學、3所繼續教育（further education）機構，以及頒證單位、中小學、教育科技和課程供應商、英語學習和測驗機構的高階代表。

根據今年1月發布的「國際教育戰略」，英國政府已設定目標，至2030年達成教育服務出口額一年至少400億英鎊（約新台幣1兆7000億元）。

官方統計顯示，目前在英國大學院校就讀的中國學生約15萬人，一年為英國經濟帶來約70億英鎊的收入。此外，英國大學院校的中國籍校友已累計突破100萬人。

英國將如何在積極拓展教育服務輸出、發展與中國的教育和學術合作，以及維護言論和學術自由、確保國家安全和管控敏感科技流向之間取得平衡，值得觀察。

今年9月底，英國對內情報安全機關「軍情五處」（MI5）發布間諜活動警示，指出位於北京的中國通用技術研究院（CGTRI）主要業務之一是資助研究，以直接壯大中國國家安全部的間諜技術能力，領域涵蓋人工智慧（AI）和網路安全；超過100名具英國背景的學者曾涉及獲中國國安部資助的CGTRI研究計畫。

不過，中國以學術合作名義從事間諜活動和智慧財產竊取，或者為未經揭露的黨國機關服務，近年在英國持續引發關注。考量MI5等英國情報機關發布警示的門檻偏高，CGTRI的案例可被視為冰山一角。

英國非營利組織「英中透視」（UKCT）在MI5發布警示後指出，調查顯示，CGTRI與同樣位於北京的國際關係學院（UIR）人員組成有不少重疊，而UIR與國安部的關係十分密切。

公開資訊顯示，UIR自1983年起隸屬國安部。UKCT指出，CGTRI專精於網路安全、訊號情報、AI工具等研究，這些能力有助中方對外發動網路攻擊。

另一方面，英國教育界持續透過在中國設立直屬或品牌特許學校、英中合作辦學，以及提供課程、教材與教學工具等，尋求擴大營收。據中方統計，英中之間僅是大學院校合作辦學的機構和項目即超過300個；此數字不含國際學校和中小學合作計畫。

然而，無論是否有外資參與，位於中國境內的教育機構皆難以避免受當地制度與政治管控的約束。

英國智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI）曾在2024年9月發布報告提到，儘管英中合作辦學被宣傳為在中國提供英國教育體驗，英方對這些機構的領導、治理和運作，實際掌控程度遠低於中方，這顯然不符合平等合作原則。

按中方所訂規範，每一所機構都必須在內部設置基層黨組織；黨組織書記是校務聯席治理委員會的當然委員，且同時是黨務聯席治理會議的召集人。黨務聯席治理會議實際上是校務影子決策機關。黨書記對校方的人事任用擁有決策權。

然而，報告指出，英國大學院校往往不願正視或承認中國共產黨在英中合作辦學機構的核心角色和影響力，而這顯然足以構成問責機制、治理方式和透明度的問題。