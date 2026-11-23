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丹麥提案 明年起國中小學內禁用手機實施網路過濾
丹麥教育部今天表示，將提案明年新學年起在國中小學禁用手機及其他可連網私人裝置，並對上課時使用網路實施內容過濾，封鎖與教育或教學無關的網站，如社群、遊戲及購物。
路透社報導，基於擔心使用智慧手機可能影響學童的專注力和行為，包括荷蘭、韓國及義大利等國已禁止在校內使用這類手機，波蘭和捷克也已在6月提議類似禁令。
丹麥教育部長尤尼克（Magnus Heunicke）今天在聲明中說，孩子在學校時應該要能夠不會一直受到社群媒體、網購及遊戲這類事物干擾。
根據提案，丹麥相關校園實施的網路內容過濾應封鎖哪些網站，將由各地方政府與學校自行決定。
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