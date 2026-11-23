泰國北部河川檢測出砷含量超標，疑與緬甸境內採礦活動有關。泰國政府計劃禁止出口稀土開採所使用的化學品，並將與中國、緬甸會談尋求合作，處理跨境河川污染問題。

泰國北部河川污染問題嚴重，受到社會高度關注，民族報（The Nation）今天報導，研究團隊透過各項分析追查跨境污染來源，發現郭河（Kok River）的砷污染主要與緬甸上游稀土開採有關，賽河（Sai River）的污染源主要來自金礦開採。

泰國副總理兼高等教育、科學、研究與創新部長尤德查南（Yodchanan Wongsawat）表示，泰國需要精確的化學成分分析，才能向緬甸及中國提出具體證據。

尤德查南也曾向中國領導人詢問，緬甸撣邦（ShanState）的礦場是否與中國企業有關，但目前研究尚未確認個別礦場的所有權及經營者。

泰國預計24日與中國及緬甸代表會談，25日至26日將舉行泰緬工作小組會議，討論跨境河川污染問題。

另外，「曼谷郵報」（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）今天報導，泰國國家安全委員會（NSC）秘書長猜普魯（Chaipruak Doungprapat）表示，當局也考慮加強邊境檢查，防止化學品流入未經登記或非法礦場。

猜普魯指出，國安會目前正在研擬一份化學品清單，擬限制這些化學品出口至緬甸，以防止其被用於礦石開採作業。

猜普魯22日前往清萊府視察。該地鄰近邊境，可觀察到緬甸撣邦一處礦場的運作情形。

猜普魯坦言，針對採礦所使用的化學品，國安會能採取的防堵措施有限，因為不少化學品是由緬甸進口商直接向第三國採購，經由泰國轉運。

不過，猜普魯指出，泰國商業部已掌握此問題，目前正研擬相關對策，以防止這些化學品流入緬甸境內缺乏監管的礦場。