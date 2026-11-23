聽新聞
0:00 / 0:00
英國演唱會傳不明物質釀多人不適 數千觀眾緊急疏散
英國警方今天表示，位於英格蘭西北部曼徹斯特的英國最大室內場館Co-op Live昨晚舉行演唱會時，現場傳出有「不明物質」釋出，多人回報身體不適，數以千計民眾被疏散。
法新社報導，美國饒舌歌手唐托利弗（DonToliver）昨晚在Co-op Live演出時，現場聚集了大約1萬2000人。
曼徹斯特（Manchester）警方表示，在傳出「群眾中有人受到不明物質影響的消息」後，緊急救援單位獲報到場，警方宣布現場發生重大事故。
大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）的派克（Steph Parker）表示：「數人在現場接受治療，目前有1人送醫。」
她補充道，警方正試圖釐清這種物質究竟是什麼。
根據美國有線電視新聞網（CNN），警方昨晚一度表示：「據了解，演唱會接近尾聲時，有人在人群中釋放據信是催淚瓦斯的物質。」但稍後的聲明改稱「不明物質」。
Co-op Live自稱是英國最大現場娛樂表演場館，業者表示正與警方合作，以「查明事故原因」。
當地救護單位表示，已在現場為50多人評估身體狀況，其中一些人通報出現「眼睛及呼吸道症狀」，場館內也進行了「除汙作業」。
唐托利弗曾與饒舌歌手崔維斯史考特（TravisScott）、小賈斯汀（Justin Bieber）等音樂人合作，他目前正在進行世界巡迴演唱會第2階段演出，預定今天在倫敦開唱。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。