英國警方今天表示，位於英格蘭西北部曼徹斯特的英國最大室內場館Co-op Live昨晚舉行演唱會時，現場傳出有「不明物質」釋出，多人回報身體不適，數以千計民眾被疏散。

法新社報導，美國饒舌歌手唐托利弗（DonToliver）昨晚在Co-op Live演出時，現場聚集了大約1萬2000人。

曼徹斯特（Manchester）警方表示，在傳出「群眾中有人受到不明物質影響的消息」後，緊急救援單位獲報到場，警方宣布現場發生重大事故。

大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）的派克（Steph Parker）表示：「數人在現場接受治療，目前有1人送醫。」

她補充道，警方正試圖釐清這種物質究竟是什麼。

根據美國有線電視新聞網（CNN），警方昨晚一度表示：「據了解，演唱會接近尾聲時，有人在人群中釋放據信是催淚瓦斯的物質。」但稍後的聲明改稱「不明物質」。

Co-op Live自稱是英國最大現場娛樂表演場館，業者表示正與警方合作，以「查明事故原因」。

當地救護單位表示，已在現場為50多人評估身體狀況，其中一些人通報出現「眼睛及呼吸道症狀」，場館內也進行了「除汙作業」。

唐托利弗曾與饒舌歌手崔維斯史考特（TravisScott）、小賈斯汀（Justin Bieber）等音樂人合作，他目前正在進行世界巡迴演唱會第2階段演出，預定今天在倫敦開唱。