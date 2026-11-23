泰國在野黨、人民黨眾議員努查諾2021年在社群媒體發布涉及王室及COVID-19疫苗管理的言論，遭控冒犯君主罪及違反電腦犯罪法被判處6年，上訴法庭今天撤銷部分判決，改判3年徒刑。努查諾堅稱無罪，將向最高法院提起上訴。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國人民黨（People’s Party）努查諾（Rukchanok Srinork）上午9時抵達曼谷刑事法院聆聽上訴法庭判決。

人民黨黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）及多名黨員、支持者到場聲援，並向她獻花。

努查諾2021年7月18日至8月9日期間，透過推特（現為X）帳號發布有關COVID-19疫苗分配的言論，並附上泰國國王照片。

她在部分貼文指控時任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）政府試圖壟斷疫苗分配，另外也曾轉發包含特定文字與標籤的貼文，涉及可能被解讀為冒犯王室。

刑事法院2023年12月認定努查諾違反冒犯君主罪及電腦犯罪法，判處3年徒刑；另因轉發相關貼文涉及電腦犯罪，再判3年徒刑，合計6年。努查諾否認所有指控。

泰國上訴法庭今天認定，努查諾透過自己的推特帳號發布疫苗相關言論，構成冒犯君主罪，因此維持3年徒刑。不過，法院認為，檢方無法證明她確實轉發其他涉及王室的貼文，因此撤銷另外3年的刑期。

法院也駁回努查諾提出帳號可能遭駭客入侵的說法。

人民黨黨魁納塔蓬表示，努查諾堅稱自己無罪，將向最高法院提出上訴。

最高法院隨後准許她交保，等待後續審理。報導指出，若她未獲准交保，將立即失去眾議員席位。