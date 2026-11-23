新加坡強化執法打擊電子煙、將依托咪酯列入管制毒品。新加坡媒體今天報導，首名依據去年9月實施的新版依托咪酯法規、遭起訴的男子，今天被判處超過3年監禁與鞭刑2下。

新加坡自2018年起禁止電子煙後，含依托咪酯（Etomidate）的「喪屍煙彈」（Kpods）近年引起各國社會關注，新加坡當局去年將依托咪酯列入濫用藥物法令管制的C級毒品，施用者須接受強制監督與戒治，累犯者將遭起訴面臨刑罰。販售、分銷或輸入者將面臨更嚴厲刑罰，包括可能遭到鞭刑。

新加坡亞洲新聞台（CNA）、海峽時報（The StraitsTimes）今天報導，首名依據2025年實施新版依托咪酯法規而遭起訴的41歲男子承認施用、持有及販運喪屍煙彈，今天被判處3年10個月又2週監禁，外加鞭刑2下，並吊銷駕駛執照20年。

報導指出，去年新法實施後幾天，這名男子在一處公共住宅「組屋」附近停車場，被查獲持有43顆含有依托咪酯的電子煙彈，以及8支電子煙裝置。經查，警方發現他涉及販運活動，調查更顯示他在駕照遭吊銷期間開車載送煙彈。

法官提及這名男子的前科時表示，他在交通違規方面「顯然是慣犯」，尤其是在駕照吊銷期間仍執意開車；過去刑期並未對他產生嚇阻，因此有必要加重判刑。

依托咪酯與其他具成癮性與危害性的物質被摻入電子煙流通問題引發各界關注。新加坡總理黃循財過去在國慶群眾大會上強調，政府會將電子煙視同毒品問題處理，全面升級執法與教育行動，加大打擊力度。

聯合早報報導指出，含有依托咪酯的電子煙俗稱「喪屍煙彈」會危害吸食者健康，可能引發嚴重副作用，包括噁心嘔吐、不自主肌肉抽動或意識混亂，甚至可能造成器官衰竭死亡。

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