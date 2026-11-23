亞太永續航空燃料大會今天在新加坡展開，來自世界各地的產官學界代表探討政策規範等議題。新加坡初步目標讓永續航空燃料（SAF）占飛機燃油量的1%；到2030年比例將逐步提高到3%至5%。

亞太永續航空燃料大會（SAF APAC）今天在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行，這是聚焦航空業減碳與永續航空燃料發展的產業論壇，探討燃料生產與供應、技術應用、政策規範及商業模式等議題。主管投融資倡議的國際民航組織（ICAO）主管包伊（RobertBoyd）等人出席。

隨著航空業加速推動淨零排放，如何提高永續航空燃料產量並建立穩定供應鏈，已成為航空公司、能源業者及各國關注議題之一。

新加坡目標為讓從新加坡起飛的航班逐步使用SAF，初步目標是讓SAF占飛機燃油量的1%；到2030年比例將提高到3%至5%，具體數字將依全球市場發展和供應情況而定。

新加坡民航局（CAAS）宣布自2027年1月起凡從新加坡出發的起訖點旅客，以及通用航空與商務航空航班，將加徵永續航空燃料稅（Sustainable Aviation Fuellevy），適用於今年10月1日起售出的機票或相關服務。至於貨運航班的永續航空燃料稅則延後至2027年10月開徵，適用於2028年1月起離境航班。

新加坡南洋理工大學副教授羅啟鋒（Kelvin Law）接受中央社訪問，目前SAF占全球航空燃油的整體比例不高，若要務實推動航空減碳則須從源頭原料著手，包含檢視燃料是否確實採用可再生資源或廢棄物製成。

羅啟鋒指出，產業也面臨原料供應與產能的現實考量，例如未來的產量能否跟上航空業的需求仍是關鍵，綠色能源並非免費，而是實質成本負擔，現階段SAF價格高於傳統航空燃油，企業與消費者等各界如何合理分擔。同時燃料經過哪個機構查核認證，以及最終的減碳額度歸屬，都是在推動綠色航空時須共同釐清與思考的課題。

新加坡民航局旗下的永續航空燃料公司（SAFCo）將負責集中採購永續航空燃料，並統一管理相關環境屬性（Environmental Attributes）。

SAFCo將整合永續航空燃料徵費所產生的需求，以及企業自願採購永續航空燃料的需求，集中進行採購及環境屬性分配。

聯合早報等媒體報導，根據先前公布收費標準，乘客支付附加費將依飛行距離與艙等而定。根據民航局公布的標準，從新加坡飛往曼谷、東京、倫敦及紐約的經濟艙乘客，將分別多付新幣1元、新幣2元8角、新幣6元4角及新幣10元4角。商務艙與頭等艙的附加費則是經濟艙4倍，介於新幣4元到41元6角之間。