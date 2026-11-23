印尼萬丹省糖果工廠昨天發生大火，搜救人員尋獲的遺骸已裝滿24個屍袋，仍有34名工人下落不明；當局今天表示，遺骸身分仍待鑑定，現在要確定死亡人數仍為時過早。

美聯社報導，印尼國家搜救總署（National Searchand Rescue Agency）稍早表示，這場火災至少造成3名工人死亡；但在最新聲明中，搜救當局稱尋獲的遺骸和殘肢仍須經過法醫檢驗與身分鑑定。

火勢昨天下午5時左右竄起，吞噬萬丹省（Banten）西冷縣（Serang）的3層樓廠房。起火原因仍不明朗。據當地媒體報導，倖存者表示火勢是從3樓的冷卻設備竄出。

這間工廠生產印尼牛奶糖與零食品牌Milkita，產品外銷全球40多國。

萬丹省搜救署（Banten Search and Rescue Agency）一名行動官員表示，起火超過12小時後，當局仍出動15輛消防車並搭配高壓水砲，持續在廠區多處灌救。由警方、軍方、印尼紅十字會（Indonesian RedCross）和志工組成的聯合搜救隊也已進駐現場。

工廠所屬公司的執行長魏賈亞（Steven Wijaya）今天和當局聯合舉行記者會時表示，火災發生時廠區內約有300名工人，據信有65名工人當時身處受災區域；截至今天下午，已有24名工人返家。

當局今天深夜發布最新聲明指出，起火時預估有63人位於受災區域內，其中29人確認生還，包括5名送醫的傷者，另有34名工人下落不明。

印尼國家警察（Indonesian National Police）罹難者身分辨識部門主管帕魯皮（Wahyu Hidayati Dwi Palupi）表示，由於罹難者遺體狀況已無法以肉眼辨識，當局呼籲家屬提供DNA樣本及其他有助辨識親人身分的資訊。

印尼近年接連發生致命工業火災，引發外界對當地製造業設施的工安標準與緊急應變準備日益擔憂。