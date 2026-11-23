日本冬季的自動販賣機總能發現「驚喜」，除了會推出台灣人已經很習慣的罐裝玉米湯之外，近來還可見到芝麻豆乳鍋湯底的粥、貝類高湯粥、螃蟹粥等奇特罐裝湯粥飲品，甚至出現連日本人都感到驚奇的瓶裝「白湯」（熱開水）。根據日媒「nlab.itmedia」報導，Threads上一名日本網友深紫利一在販賣機看到這款商品時，就忍不住發文問到「這到底誰會買」，意外釣出大批愛用者為該商品平反。

其實這款商品是朝日飲料推出的「天然水白湯」，從2022年11月開始為期間限定販售，從2023年9月起改成常態販售，連瓶身都能直接進微波爐加熱。許多網友留言力挺，直言當年瓶裝礦泉水剛問世時也曾被質疑「誰要花錢買熱開水」。不過在寒冷的冬天，「不想喝茶或喝咖啡」時，就會購買此種商品。

朝日飲料推出的「天然水白湯」，即是熱開水。圖擷自朝日飲料官網

至於究竟哪一類人會買單？綜合網友討論，主要鎖定五大族群，包括：怕肚子受寒、又不想喝茶的女性；日本販賣機中熱飲多為茶、咖啡或甜味飲料，想喝熱飲，卻要避開咖啡因與糖分的族群；不愛冰水、只想喝無味溫開水的人；外出需要配溫水服用中藥的民眾，以及想買來沖泡隨身粉狀飲品的人。

看到眾人分享實際需求與多元喝法後，原PO也恍然大悟，直呼終於見識到這項商品的厲害之處，還表示隔天就要去超商買一瓶來體驗看看。