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印尼糖果廠火災仍未完全撲滅 整理出24屍袋、約30人失去聯繫
印尼11月22日表示，萬丹省一糖果廠21日晚發生的火災仍未完全撲滅，救援人員已從現場整理出24個屍袋，另有約30人失去聯繫。
新華社報導，發生火災的糖果廠位於萬丹省西冷縣。當地警方稱，部分建築有倒塌風險，搜救工作面臨困難，起火原因正在調查中。
工廠方面稱，事發時共有約300人在場。
萬丹省警局災難受害者辨識小組（DVI）表示，由於現場大火持續數十小時，起出的7具遺體已嚴重碳化、無法透過面貌辨識，目前已設立生前資料（Ante-Mortem）專線，緊急採集家屬的DNA樣本進行比對。
至於高達42至50人失聯的原因，是由於廠規嚴禁攜帶私人通訊設備進產線，工人的手機全部集中鎖在更衣室置物櫃中，導致廠方與搜救隊無法透過訊號定位追蹤其下落。
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文章授權轉載自《香港01》
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