1960年代，美國基督教界迎來另一次大分裂。馬丁．路德．金恩博士帶領的民權運動，正是社會福音路線的集大成與頂峰。主流教會領袖幾乎都站在民權運動這邊，引發基層信徒強烈不滿，覺得被背叛、被放棄了：教會領袖只關心社會運動，不再在乎他們的靈性與情感需求。最終，數百萬信徒出走，有些大型教派的南方教會直接劃地獨立，有些則成立新興獨立教會，也有信徒直接投奔早在1845年就因反對廢奴而自立門戶的美南浸信會等本就以白人保守群體為主的教派。

2026-11-23 09:33