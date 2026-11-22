華僑協會總會菲律賓分會今晚舉行第9屆理監事就職典禮，由台商鄭國賓接任會長。鄭國賓承諾將加強僑社聯繫、推動青年參與，並凝聚僑界力量，深化台菲友好關係。

就職典禮在馬尼拉一家海鮮餐廳舉行，由華僑協會總會理事長林齊國擔任監誓人及印信監交人；在貴賓見證下，卸任會長李棟國將印信移交給新任會長鄭國賓。

華僑協會總會菲律賓分會第9屆副會長為胡爾濃、林在良、甄山國，秘書長為蔡聰敏。

中華民國駐菲代表周民淦、菲律賓消防署代理署長關張（Wilberto Rico Neil Ang Kwan Tiu），以及僑界與台商界人士出席觀禮，席開近30桌。

林齊國回顧華僑數百年來飄洋過海、在世界各地生根的歷史，提到1950年代台灣發展初期已有華僑參與投資，1970年代華僑在台灣的投資金額甚至超過美國，呼籲華僑繼續支持中華民國，為台灣挺身而出。

鄭國賓致詞時宣布任內工作重點，將加強僑社服務及社團聯繫，凝聚僑界力量，並積極推動青年與年輕世代參與僑社事務，培養下一代接班人才。

他補充，明年將組團返台拜會僑務委員會、華僑協會總會及其他社團，拓展交流合作，攜手促進台灣與菲律賓在商業、文化及民間層面的交流，創造更多合作機會。

周民淦肯定華僑協會總會菲律賓分會長期堅定支持中華民國，對駐菲代表處及僑務單位的工作鼎力相助，期盼未來繼續攜手支持自由、民主及人權等普世價值。

鄭國賓是台南人，1989年來到菲律賓鞋業重鎮馬利吉娜市（Marikina City）發展，引進台灣真皮手工鞋與涼鞋，成功打進菲律賓主流市場，近年將事業版圖擴大至消防器材及健康產業。

他目前身兼菲律賓滎陽鄭氏宗親會理事長、中華民國僑務諮詢委員、菲律賓台商總會名譽總會長及菲華商聯總會理事等職務。

華僑協會總會菲律賓分會成立於2011年11月，以國父孫中山三民主義為立會精神，結合菲律賓華僑力量，致力發揚傳統文化、服務僑服及菲律賓社會。