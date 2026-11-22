面對超級聖嬰恐引爆大旱，處於湄公河最下游的越南，在20日河內登場的湄公河委員會理事會上疾呼共享水庫資訊與緊急預警，以面對嚴峻挑戰；然而該機制缺乏強制約束力，外交呼籲難撼上游大壩排程，凸顯下游國家無奈。

湄公河委員會（MRC）第33屆理事會會議及與發展夥伴的第31次聯席會議20日於越南河內舉行，今年由委員會理事會主席、越南農業與環境部部長鄭越雄（Trinh Viet Hung）主持。柬埔寨、寮國、泰國與越南4個成員國代表、湄公河委員會秘書處及各發展夥伴代表出席。

湄公河委員會表示，湄公河流域正日益受到異常天氣和環境變化的影響，洪水、乾旱、水污染、沉積物減少和生態系統退化正在直接影響沿海國家人民的生活和生計。

據越通社21日報導指出，越南在會中強力要求湄公河流域各國加強水庫運作資訊共享，改善緊急通知機制。

緊急通知機制包括水庫調度與運行資訊即時共享、完善跨境緊急通報與早期預警系統、洪澇、乾旱與環境突發事件的聯合應對等，以解決上游突發蓄水、洩洪或污染時，下游國家「事前不知情、事後難應對」的痛點。

尤其對於最下游的越南來說，情況雪上加霜。越南農業與環境部19日公布了2026-2027年旱季湄公河流域水資源情景。評估示警，整個流域水資源面臨短缺風險，已無法充分滿足人民日常生活和生產所需。

許多國際研究也警告，今年底開始可能出現超級聖嬰現象，將大幅增加湄公河三角洲今年底到明年初發生乾旱、水流量減少的風險。

預測推斷，湄公河支流海水入侵現象將加劇，且最快年底就會面臨衝擊。鹽度邊界恐怕會從河口向內陸推進90至125公里，類似2019年到2020年大旱季災情。

鄭越雄在開幕致詞中表示，這些挑戰並非局限於國界之內，因此必須採取更強有力的協調行動來應對跨界風險。

越南農業與環境部副部長、越南代表團團長阮黃協（Nguyen Hoang Hiep）也強調，須有效執行「1995年湄公河協定」（1995 Mekong Agreement）和「用水監測程序」（PWUM），提議加強監測、預測和預警能力，並防止跨境水污染。

就在湄公河委員會理事會議前一天，湄公河-瀾滄江流域水資源合作第2屆部長級會議19日也在河內召開，越南、中國、柬埔寨、寮國、緬甸和泰國6成員國出席，越南在會議上同樣重申資訊共享及各機制間的合作。

越南不斷呼籲流域各國加強水庫調度資訊共享，並改善緊急通知機制，凸顯出身處最下游的越南缺乏上游地理優勢的無奈，必須依靠國際法規與透明的監測數據作為「制度盾牌」，防止中上游國家單邊截水或改變水文。

人類發展論壇基金會（HDFF）、尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS）等機構對於湄公河委員會的效能抱持「技術強、政治弱」的評價，他們肯定委員會的數據與監測平台，但對於決議無強制力、中國與緬甸上游成員會缺席等核心問題表達質疑。

另外，由中國主導的「瀾湄合作」機制（LMC）提供龐大基建資金，一定程度上稀釋了西方國家資助的湄公河委員會在區域水資源治理上的影響力，造成平行機制競爭。HDFF也在分析文章中指出瀾湄合作與湄公河委員會存在緊張關係。

分析提到，過去高度依賴歐美等發展夥伴捐款的湄公河委員會，目前正推動「關鍵功能性部門2030年財政自主藍圖」，但成員國自身的出資意願與能力仍受考驗，且發展夥伴退場後，恐將導致委員會更虛弱無力。

湄公河委員會理事會20日推進了2026—2030年戰略規畫與2030年功能性部門財政自主藍圖，越南也透過雙邊與多邊聯動，成功將「水庫調度資訊共享」與「跨境緊急預警」寫入委員會的下一步工作重點，希望為下游國家爭取持續施壓的制度依據。

儘管如此，「外交呼籲」恐仍難以轉化為「水庫調度指令」。由於湄公河理事會缺乏強制執法權，這類呼籲最終仍需仰賴上游國家的政治善意，無法在會後立即改變任何一座大壩的發電與蓄水排程。