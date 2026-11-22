日本多地受到強烈寒流影響而下雪，福島縣的雪勢使當地居民與旅館的遊客，共約1400人一度因聯外道路中斷而受困。一名遊客回憶，車頂上的積雪厚到難以辨認車子的形狀。

「朝日新聞」報導，國道459號與局部縣道受到大雪影響，路面被大雪與倒木阻斷。經相關人員清理後，緊急車輛已經得以通過這些道路。

北鹽原村等單位表示，目前仍無法預期一般車輛何時能通過上述道路。受困於旅館的遊客所駕駛的自用客車獲准通過上述道路。村內5家旅館一度有450名遊客受困，所幸今天下午1時左右，幾乎所有旅客都得以返家。

北鹽原村已經確認下榻這些旅館的住客平安無事。

日本放送協會（NHK）報導，一對來自東京的夫婦本月19日起下榻在北鹽原村的旅館，原本開車準備從旅館返家，中途卻因為道路狀況而無法通行。

這對夫婦回憶，「也沒辦法掉頭，只好去其他旅館借用停車場，然後去便利商店買食物，在車內過夜。有一天半無法對外聯繫。希望能早點回家」。

另一名男性從20日起住在北鹽原村的旅館，他表示，「傍晚4時30分左右抵達旅館時，旅館已經停電，且暖氣停擺。旅館發放毛毯給住客使用。智慧型手機到21日上午都還有訊號，不過後來就斷訊。」

他接著說，「後來恢復供電後，總算能使用智慧型手機。旅館告知我們有限制供應餐食，不過實際上仍供應三餐」。

他直言，「車頂上的積雪達50公分以上，雪厚到難以辨認車子的形狀。能脫離聯外道路受阻的地區，令我鬆了一口氣」。

有一名男性住客分享在聯外道路受阻的旅館過夜期間的照片，可見旅館在餐廳桌上點蠟燭，而住客則藉著燭光吃晚餐。

「朝日新聞」報導，福島縣政府指出，948名北鹽原村民依舊無法使用聯外道路。縣府今天上午起已經應北鹽原村要求，使用直升機運送水與糧食3次。

位於磐梯山另一側、與北鹽原村相對的豬苗代町，當地的一間水族館自20日深夜起持續停電，水族館人員為了維持魚類及水生昆蟲的生存，持續採取應對措施，像是把不耐寒的魚類與昆蟲移到有暖爐的房間。