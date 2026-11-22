距耶誕節只剩一個多月，旅菲南線台商會攜手卡摩那市政府舉辦耶誕關懷活動，贈送當地1000個家庭愛心物資，希望在菲律賓經濟成長放緩、物價上漲之際，協助弱勢家庭快樂迎接耶誕節。

捐贈活動今天在卡摩那市（Carmona）市政府籃球館舉行，每份物資以水桶盛裝，內有5公斤白米、牛仔褲、罐頭及泡麵等生活用品。商會原訂募集500份物資，在會員踴躍響應下，最終增至1000份，讓更多家庭受惠。

旅菲南線台商會會長游惠堯致詞表示，成功的商會不僅在於創造就業機會、帶動經濟發展，也應承擔責任改善居住地。

游惠堯說，商會會員雖然來自台灣，「但菲律賓也是我們的家」，台商在這裡建立事業，並與當地社會有共同的未來，希望透過這次活動傳遞友好，為卡摩那市民眾帶來更多歡樂。

中華民國駐菲律賓副代表李廷盛也出席活動。他肯定南線台商長期深耕地方，透過實際行動促進台菲交流，為台灣民間外交增添力量。

這場活動動員約60名商會志工、近30名台商家庭小朋友，以及60名市政府社工，現場分成3組隊伍，分工負責物資發放、動線引導及協助長者等工作，僅約2小時便完成1000份物資發放。

卡摩那市政府特別安排鼓號樂隊迎接南線台商及李廷盛一行。曾任卡摩那市長、現任眾議員羅耀拉（Roy Loyola）感謝台商在耶誕節前夕伸出援手，為弱勢家庭帶來節日祝福。

菲律賓多數人信奉天主教，耶誕節是全年最重要的節慶之一。然而，今年菲律賓面臨經濟放緩與物價上漲等多重挑戰，基層家庭承受更大生活壓力，這批物資將可為他們減輕負擔。

根據菲律賓統計署（PSA）資料，菲律賓第3季國內生產毛額（GDP）年增率為2.1%，是COVID-19疫情以來最低增幅。另一方面，10月通貨膨脹率升至7.8%，高於9月的7.2%。

旅菲南線台商會成立於2000年，除協助會員拓展事業，也長期透過物資捐贈及社區關懷活動，回饋菲律賓社會。