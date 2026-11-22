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英格蘭小村通過象徵性獨立公投 抗議政府擬安置數百移民
英格蘭東部小村莊巴納姆今天舉行象徵性公投決定脫離英國，村民目標是抗議政府計劃在附近一處舊空軍基地安置數百名尋求庇護者。
法新社報導，巴納姆（Barnham）此次投票類似於今年9月英格蘭村莊皮丁頓（Piddington）的公投，當時同樣是為了抗議政府計劃把尋求庇護者從旅館遷往舊軍事設施安置。
巴納姆村這場公投無法律效力，總計400至500人符合投票資格，其中257人投下支持獨立票，16人反對，另有1張廢票。
公投結果宣布後，巴納姆居民協會主席貝克（HelenBeck）表示，村民並不期待這場投票能改變政府的想法。
她提到，這座村莊「非常樂意承擔我們的公平份額」來接納尋求庇護者，但人數依然讓人擔憂。
根據英國政府計畫，巴納姆附近的舊基地將用來安置931位移民，而該村莊人口僅有584人。
貝克對此強調：「預計安置人數實在太多，這是一個問題。」
貝克還說道：「我們被告知，他們（尋求庇護者）皆為男性。我們不知道他們來自哪裡，也不了解其背景。」
她更指出：「如果有另外900名男性抵達這個地區，人們會擔心獨自外出步行或在天黑時遛狗。」
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