日本迴轉壽司品牌「壽司郎」把日式料理帶進紐約，餐點份量也跟著走起美式風格。壽司郎美國首間門市於11月19日在紐約時報廣場附近開幕，受邀提前體驗的日本網紅蘭（Ran）分享，當地壽司的魚料比想像中更大，連甜點大福都超過拳頭大小，讓她忍不住笑稱，這根本是「美國尺寸」。

蘭近日在Instagram上分享紐約壽司郎試營運的用餐經驗。她表示，新店位於時報廣場附近，交通便利，讓住在當地或前往旅遊的民眾都能輕鬆造訪。實際品嘗後，最令她驚喜的是壽司配料的份量，魚料比原先預期更大，吃起來相當有滿足感，也讓她對美國版壽司郎留下深刻印象。

除了壽司本身，店內的點餐方式也讓她印象不錯。蘭指出，紐約門市每張餐桌都設有大型螢幕，顧客可以直接操作點餐，也能使用自己的手機下單，不必等待服務人員協助。至於價格，當地壽司每盤5美元（約新台幣165元）起，雖然換算後比日本門市昂貴，但考量紐約外食物價，她仍認為相當划算，甚至以「破盤價」形容。

這趟體驗還有另一個讓她驚呼的亮點，就是店內甜點。蘭分享，紐約壽司郎提供多種甜食，其中一款大福的尺寸竟比她的拳頭還大，份量讓她看了忍不住發笑。從壽司到甜點都比預期更有份量，也讓蘭推薦住在紐約或準備前往旅遊的民眾，有機會可以親自體驗。

貼文曝光後，網友紛紛將目光放在壽司配料上，有人驚呼「配料好大！」，也有人特別注意到海膽、鮭魚卵軍艦壽司，直言「果然是美國尺寸」。不過，價格同樣引起討論，有日本網友指出，一盤5美元換算約500日圓，對日本消費者而言並不便宜，但也理解在紐約可能屬於相對實惠的選擇，另有人興奮地表示隔天就準備前往朝聖。