無論是色情片演員人數、影片數量，還是色情網站的數量，捷克都排名全球第一。同樣，在性工作者人數方面，捷克也同樣是世界冠軍。過去幾十年來，捷克同德國和奧地利的邊境地帶，妓院一家緊挨一家，捷克首都布拉格更是因為性服務花樣繁多，而成為各國尋花問柳者的首選目的地。

但是，在共產黨獨裁統治結束三十年、加入歐盟二十多年之後，賣淫仍屬捷克法律中的灰色地帶。捷克最高法院在今年8月的一份裁決中稱，捷克共和國沒有任何法律條款「禁止賣淫行為。」

法庭文件中提及的原告「X女士」，此前曾要求法庭撤銷稅務局給她發放的性交易收入納稅通知。但法院裁定，稅務局的通知是合法的，而且也沒有違背捷克承擔的國際義務。

法院做出上述裁決後，捷克各地稅務局發出了大批補繳稅款通知，要求性工作者補繳過去多年的性交易收入稅款，數額通常都在數萬歐元以上。而迄今為止，性交易收入之所以不需繳稅，就是因為性交易在捷克介於合法與違法之間的灰色地帶。

捷克色情業：規模不容小覷

據可靠的估算，捷克大約有1至1.5萬女性和數百名男性從事性服務。從業人數大致相當於斯柯達員工人數的一半。隸屬大眾集團的斯柯達是捷克最大的汽車製造商，也是該國規模最大的企業。

在野的海盜黨五年前曾發起賣淫合法化的嘗試。該黨表示，賣淫合法化將帶給國家財政每年大約4億歐元的稅收。

收入要繳稅 權利卻沒有保障

公益組織「享樂無風險」（Rozkoš bez rizika）認為，當前的問題在於，政府要讓性工作者繳稅，但卻沒有為她們提供保護，也沒有賦予她們合法的職業身份。

該公益組織的社工海斯卡（Karolina Hajska）對德國之聲表示：「法庭除了認定性工作者也應該和我們所有人一樣繳納所得稅之外，其他什麼都沒有改變。」海斯卡在德捷邊境地區為性工作者提供幫助。

成立於1992年的「享樂無風險」組織。致力於降低性工作者的職業風險，例如遏制性病傳染、預防暴力、提供法律和福利咨詢、避免遭遇歧視等等。

海斯卡說：「我們期望當局不僅要強調性工作者的納稅義務，也應保障她們應有的權利。此外，像德國那樣，她們的社會保障和健康問題也應得到關注。」

像德國一樣推動賣淫合法化？

在德國，賣淫已經合法化，並在2017年制定了相關的法律。根據相關法律，性工作者享有平等的權利和福利保障，但也必須履行相應的登記和體檢義務。在捷克，也有人建議應效仿德國走賣淫合法化的道路，但直到今天，這一切仍未被提上議事日程。

布拉格前市長、海盜黨現任主席赫利布（Zdenek Hrib）一直是賣淫合法化的積極倡導者。他在2020年曾表示：「布拉格市內最大性愛俱樂部每年的訪客人數比舉世聞名的科諾皮什捷城堡接待的遊客都要多，但政府卻對此視而不見。賣淫是歷史最悠久的生意，根除賣淫完全是脫離現實的想法。」

海斯卡也遺憾地表示：「這類立法倡議早已成為過去，現在沒有人再為此付出努力了。」科諾皮什捷城堡每年的遊客數量大約為10多萬人。

布拉格的私宅與邊境的妓院

專家們表示，捷克的賣淫業每年都會帶來數以億計的收入，而賣淫的形式也正在發生變化。布拉格街頭幾乎已經見不到站街女的身影，而地下妓院和夜總會的數量也從當年的六十多家降至目前的十幾家。而相比之下，私人住宅裡的賣淫女數量則有明顯增多。

靠近德國和奧地利的邊境地區，妓院一家緊挨一家，站街女也相當普遍。除此之外，新冠疫情之後，網上性服務的數量也越來越多了。

同賣淫業同處法律灰色地帶一樣，在捷克，以大麻為主的軟性毒品交易也相當猖獗。吸食大麻在捷克相當普遍，相關法律規定也變得越來越寬泛，距離合法化可謂僅差一步之遙。過去幾年當中，也有人提出大麻合法化的建議，認為此舉將為國家帶來每年數億克朗的稅收，但這一立法倡議最終未能獲得通過。

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