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歐日探測器歷經8年飛行 成功進入水星軌道
歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）今天表示，日本與歐洲共同研發的「貝皮可倫坡」（BepiColombo）探測器歷經長達8年的太空航程，現已進入水星軌道。
法新社報導，歐洲太空總署在社群平台X發文表示，「貝皮可倫坡」啟動推進器超過半小時後，成功進入這顆太陽系體積最小、人類探索程度也最低的行星軌道。ESA還表示，探測器已開始分析蒐集到的資料。
重達4噸的貝皮可倫坡探測器於2018年發射，迄今已飛行逾100億公里，前往距離太陽最近的水星。
今年稍早，任務負責人馬蒂內茲（Santa Martinez）告訴法新社，這項任務將「讓人類一睹水星前所未見的景象，並為我們對太陽系的理解開啟新篇章」。
根據任務計畫，探測器的歐洲與日本部分預計於12月9日至10日間分離，之後各自進入不同軌道。
歐洲部分將研究水星表面，預定在距離水星表面約480公里的軌道上運行。日本部分則將沿橢圓形軌道運行，最遠距離水星1萬1000公里，以進一步了解水星磁場。
水星的溫度變化劇烈，最低可達攝氏零下180度，最高則可達450度，且經常受到來自太陽的強烈輻射轟擊。
1974年，美國國家航空暨太空總署（NASA）的「水手十號」（Mariner 10）成為首個飛越水星的探測器。
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