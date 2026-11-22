南韓教育部長崔教振（Choi Kyo-jin）今天因人工智慧（AI）輔助作弊風波請辭。這起風波源於全國稅務師資格考試榜首坦承作弊，事件在南韓大學入學考試前爆發，引發社會關注。

法新社報導，本月15日，全國稅務師資格考試的榜首坦承自己利用微型攝影機和智慧型手機作弊，才取得近乎滿分的成績。當時距離南韓重要的大學入學考試「大學修學能力測驗」（CSAT，簡稱「修能」）僅剩4天。

一年一度的「修能」考試時間長達9小時。在競爭激烈的南韓社會，這場考試普遍被視為取得較佳經濟條件及婚姻機會的重要門檻。

作弊事件曝光後，政府官員緊急針對「修能」考試推出多項防弊措施，包括關閉考場區域公共Wi-Fi，以及在考生衣服鈕扣貼上貼紙，以避免有人利用鈕扣藏匿微型攝影機。

然而，作弊事件曝光後，教育部長崔教振未能平息民眾疑慮，且他在「修能」考試前3天在國會表示，以自己72歲的年紀，他沒有信心能抓出企圖作弊的考生，這番言論引發更多批評。

崔教振今天在社群平台X發文稱，修能考試已結束，「未發生重大事故…然而，身為主管部長，針對我們事前準備不足的批評，我不認為自己可以置身事外。如今考試已經結束，我願意承擔全部責任，並在此提出辭呈。」

總統辦公室表示，總統李在明（Lee Jae Myung）已接受他的辭呈。

官員指出，19日的「修能」考試期間共查獲111起涉及電子設備的違規案件，其中近半數是透過政府3度向全國民眾發送的緊急災難簡訊，找到未依規定繳交智慧型手機的考生。