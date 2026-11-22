日本沖繩縣的世界遺產「首里城」2019年慘遭大火侵襲，正殿燒到只剩骨架。修復團隊修理近4年後，正殿修復完畢的儀式今天中午登場。而正殿即將在明天中午過後對外開放。

首里城是沖繩縣的主要觀光景點，也見證了琉球王國的歷史：首里城正殿曾經是琉球王國國王處理政事，以及舉辦儀式的場所。琉球王國存在了450年，直到1879年被日本兼併。

日本放送協會（NHK）報導，首里城在第二次世界大戰後期的沖繩戰役期間遭到破壞後，於1992年重建。不料，2019年10月31日遭到惡火肆虐，主殿、北殿、南殿俱毀。

2022年11月重建首里城正殿的工程啟動後，修復持續進行。今天中午過後，由日本中央政府舉辦的重建完畢儀式在正殿前面的廣場「御庭」登場。

「琉球新報」報導，內閣官房長官木原稔、國土交通大臣井林辰憲、沖繩擔當大臣葉梨康弘出席這場儀式之外，沖繩縣知事古謝玄太以及「首里城修復技術檢討委員會」委員長高良倉吉也在活動中致詞。

首里城公園因為這場儀式，於今天全天休園。

在這次修復工程之中，修復團隊參考新發現的琉球王國時代資料，以及最新研究成果，重現正殿外牆的色調與部分裝飾。

沖繩縣內的年輕工匠也投入重建作業，向資深的匠人學習，以承襲傳統技術。

修復團隊考量首里城先前慘遭大火焚毀，在正殿內部新安裝灑水器等裝置，加強防火。

在沖繩縣政府明天於首里城正殿舉辦儀式後，首里城正殿將在中午過後正式對外開放。

沖繩電視台（OTV）報導，首里城公園明天起將對外開放，不過出於安全管理的考量，採事前預約制。