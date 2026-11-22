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印尼糖果工廠遇祝融3死4傷 36人下落不明
印尼西爪哇（West Java）萬丹省（Banten）一間工廠昨天發生火災，造成3人死亡、4人受傷，搜救人員今天持續尋找36名失蹤工人，消防人員則在現場撲滅殘餘火點。
路透社報導，萬丹省西冷縣（Serang）席坎德（Cikande）一間糖果工廠昨晚遭遇祝融，當局尚未公布確切的起火原因。
有15人在這場火災中倖存，其中4名傷者已送醫治療。
搜救團隊今天持續深入受損廠房內部搜索，確認是否仍有人受困。
由於工廠部分區域仍有火苗與悶燒火點，消防人員持續進行灌救。
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