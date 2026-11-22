數百年來，曼谷迎接來自中國、葡萄牙、波斯、印度、馬來地區和美國的移民，近年更接納約50萬名逃離鄰國緬甸戰亂的人。多元文化豐富了這座城市，卻沒有沖淡它的泰國特色。如今，這座全球遊客最多的城市，正讓傳統以嶄新面貌延續。外國人稱它Bangkok，泰國人則叫Krung Thep；正式名稱音譯成英文長達168個字母，曾創金氏世界紀錄，其中包含「天使之城」「不朽者的宏偉之城」「九寶之城」等華麗稱號。能一口氣唸完，足以在派對上露一手；而曼谷確實懂得狂歡。 一起看看紐約時報精選36小時曼谷行程。

2026-11-22 12:00