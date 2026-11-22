巴西南部遭到一場猛烈風暴襲擊，造成4人喪生、162人受傷，並掀翻數千棟建築屋頂，當地一處城鎮居民今天在房屋殘骸中清理家園。

法新社報導，在南大河州（Rio Grande do Sul）農業城鎮圖龐西雷騰（Tupanciretã），居民從瓦礫堆中搶救家具、床墊與腳踏車，另有人爬上屋頂進行臨時修補。

64歲磚匠普利艾托（Ivair Prieto）告訴法新社：「我起床去上廁所，回來時卻進不了房間，門卡住了，房子已經被吹得支離破碎。」

他指著家園廢墟說：「我們失去了一切，什麼都沒了。但沒人受傷，生活還是得過下去。」圖龐西雷騰位於沿海城市快樂港（Porto Alegre）內陸近400公里處。

民防當局今天表示，昨天這場風暴的受傷人數從先前統計的60人暴增近兩倍至162人，另有1名住院傷患不治，使罹難人數增至4人。

圖龐西雷騰約2萬名居民幾乎全數被迫離開家園，不過只有約30人前往公共避難所棲身。

強風掀翻建築物屋頂，導致約8000戶民宅以及多所學校與當地醫院受損，同時吹倒數千根電線桿。

根據巴西國家氣象局（Inmet）數據，當地風速高達每小時114公里。

民防當局將這場風暴歸類為「超大胞」（supercell），這是一種以強烈上升氣流為特徵的強對流雷暴，可能引發龍捲風。

當局並未排除現場曾形成龍捲風的可能性。自11月16日以來，惡劣天氣持續重創這個地區，為南大河州約30個市鎮帶來強風、冰雹與豪雨。