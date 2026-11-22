印度官員表示，東北部曼尼普爾邦（Manipur）假酒事件的死亡人數已增至16人，另有至少600人疑似飲用摻有有害物質的酒品後，仍在住院治療。

印度快報（Indian Express）指出，警方已逮捕至少6人。

這起事件18日曝光時，已有2人死亡；20日死亡人數增至11人，21日再攀升至16人，另有多人身體不適。

法新社報導，印度經常傳出民眾飲用私酒或摻假酒致死事件。透過未受監管管道販售的廉價酒品，可能含有毒性極強的工業化學物質甲醇。

今年5月，印度西部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）普恩（Pune）及鄰近的平普里青奇瓦德（Pimpri-Chinchwad），至少15人飲用摻有甲醇的私酒後死亡。

根據當地媒體報導，8月，古茶拉底邦（Gujarat）包納加爾縣（Bhavnagar）有13人飲用摻有甲醇的酒品後死亡，另有超過60人受到影響。

這類酒品在印度各地相當普遍，有時每瓶售價不到1美元（約新台幣32元）。攝入甲醇可能導致失明、肝臟受損，若攝入濃度較高，更可能致命。

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