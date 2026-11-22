英國一名耐力泳將為凸顯「戰爭對環境造成的毀滅性後果」，在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）水域長泳，並於今天呼籲重新開放這條水道，同時清理海峽內的污染。

法新社報導，現年56歲、擔任聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）「海洋贊助人」的皮尤（Lewis Pugh）在個人網站發文寫道：「油輪、天然氣運輸船與其他商船日復一日遭到攻擊。這場戰爭對環境造成的後果將持續好幾個世代。」

過去一週內，皮尤花了3天時間在荷莫茲海峽靠近阿曼海岸的水域游泳，藉此向外界傳達訴求。

本月16日，他才下水短短半小時，幾公里外就有一艘油輪遇襲；他在游泳期間還發生了其他攻擊事件，導致船隻起火燃燒。

皮尤從阿曼的穆桑達姆半島（Musandam Peninsula）出發，繞行同屬阿曼的荷莫茲角（Cape of Hormuz）部分海域，總計完成15公里長泳。

伊朗位於海峽另一側，這條水道最窄處僅39公里寬。今年2月美國與以色列發動空襲引爆衝突後，伊朗便開始封鎖這條水道，並鎖定區域船隻發動攻擊。

皮尤說：「荷莫茲海峽遠遠不只是一條重要航運路線，它也是我去過最美的地方之一。」

他表示：「海豚、海龜和儒艮都生活在這片水域，這是世界偉大的自然奇景之一。」

皮尤過去也曾高調在南極洲、北極與紅海進行長泳，倡議讓河流保持潔淨，使人類能安全游泳與捕魚。

他補充道：「我的訴求很簡單：停止戰鬥、開放海峽、清理污染。」