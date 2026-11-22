瑞士多個城市20日有青年響應國際性的青年反戰運動，並認為戰爭、軍備擴張、帝國主義壓迫與氣候危機彼此交織，使年輕世代難以看見有尊嚴的未來。專家觀察，瑞士目前的遊行活動有暴力團體計畫滲透，逐步讓滋事者在遊行間的暴力取得正當性。

瑞士青年主要抗議政府大幅增加軍隊及軍備支出，卻同時削減教育、醫療與氣候保護預算，要求重新分配公共資源，優先投入氣候保護、社會安全、教育及醫療，而非持續擴軍。青年也認為，戰爭會加劇氣候危機，氣候危機又可能引發更多衝突，因此反戰與氣候正義密不可分。活動由社會民主青年黨（Juso）、青年綠黨、無軍隊瑞士組織（GSoA）、公共服務工會（VPOD）及瑞士學生會聯合會（VSS）等團體組成聯盟。

瑞士廣播電視公司（SRF）調查發現，鼓吹暴力的訊息不僅流傳於少數極左派團體，也透過社群媒體擴散至更廣泛的青年組織。青年氣候罷課組織（Jugendstreik）溫特圖爾（瑞士第六大城）分部及蘇黎世氣候罷課組織（Klimastreik Zürich），曾轉發萬聖節騷亂影片，以號召學生支持「升高鬥爭強度」，甚至鼓勵戴面具、穿防護裝備上街。地方與全國性帳號發布類似內容，再藉由年輕人的群組網絡相互傳播。

調查中引述蘇黎世應用科技大學（ZHAW）社會學教授達沃力（Miryam Eser Davolio）觀察指出，遊行出現「暴力舞台化」現象，有人刻意拍攝街頭暴力，剪輯成短影片上傳社群平台，透過片斷化及戲劇化的呈現，塑造英雄形象，可能引發年輕人認同並模仿。她警告，少數團體煽動暴力，將掩蓋原本合理的青年政治訴求，傷害氣候與反戰運動。

精神醫學教授葛拉夫（Marc Graf）也指出，這類影像可能使遊行暴力，尤其是針對警察的暴力被合理化。

瑞士警方雖批准20日遊行，仍將暴力風險納入考量並部署警力。蘇黎世市警察局表示，警方完成情勢評估後，部署警力保障守法示威者的集會與言論自由，並因應可能發生的暴力衝突，採取必要措施維護公共安全。

一名不具名的蘇黎世公車司機向中央社表示，瑞士財政相對鄰國穩定，並無嚴重教育經費不足或公共資源分配不均的問題，年輕人到鄰國即可感受到差異。他認為，過度抗議與滋事無助於爭取社會認同。