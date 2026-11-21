俄羅斯19日晚間至20日凌晨對烏克蘭發動大規模空襲，以彈道飛彈襲擊首都基輔、擊中橫跨第聶伯河的三座主要橋梁，波蘭領土亦遭飛彈與無人機波及。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍向烏克蘭發射超過110枚飛彈，為俄烏戰爭爆發以來「最大規模攻擊」之一；此次襲擊目前在烏克蘭全境至少造成8人死亡、30人受傷。

2026-11-21 13:42