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日本山形積雪深度49公分 新幹線部分區間停駛
日本山形縣多地今天持續下雪與下雨，截至今天下午4時，山形縣大藏村肘折地區以及西川町大井澤地區積雪深度將近50公分。這導致山形新幹線部分區間今天全天停駛。
山形放送（ybc）報導，山形地方氣象台指出，山形縣大範圍地區繼昨天之後，今天也受到冬季氣壓分布影響，繼續降雪與降雨。
山形縣大藏村肘折地區以及西川町大井澤地區，分別觀測到49公分與48公分厚的積雪；新庄地區與金山地區也觀測到29公分的積雪。
JR東日本公司已經宣布，山形新幹線山形站與新庄站區間全天停駛。
地方鐵路也出現類似情況，停駛區間包含奧羽線村山站與新庄站區間，以及新庄站到院內站區間；仙山線山形站與愛子站區間；陸羽西線新庄站與酒田站區間。
其中，奧羽線新庄站與院內站區間明天也全天停駛。
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