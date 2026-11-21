美國駐墨西哥大使館在X平台發文，指控大陸向墨西哥毒販供應製冰毒的前驅化學品，並強調「不只芬太尼，大陸也是用來製造其他合成毒品，例如冰毒的前驅化學品的主要來源」。

美國駐墨西哥大使館20日在X平台發文，引述美國司法部指單是2025年9月的一週，美國有關當局就查扣了超過300噸來自大陸的前驅化學品（chemicalprecursor），這些化學品原定運往墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）。

貼文表示，這些化學品可以用來製造19萬公斤的甲基安非他命（methamphetamine，又稱冰毒），估計價值 5.69億美元。

美國駐墨西哥大使館18日曾在X平台發文，指「芬太尼並非來自墨西哥，其原料主要來自大陸」。芬太尼是利用前驅化學品製成，而根據美國緝毒局（DEA）的資料，大陸企業是販毒集團取得這些化學品的主要來源之一。

香港南華早報今天報導，針對18日的貼文，大陸駐墨西哥大使館在數小時內回應，指美國駐墨西哥大使館「抹黑大陸」，並指美國的芬太尼問題「根源在於其自身的監管缺失與藥物濫用」。

報導表示，針對20日的貼文，大陸駐墨西哥大使館未有回應。

大陸是墨西哥販毒集團獲取芬太尼原料的主要來源。美國總統川普以大陸防治芬太尼不力為由，在2025年2月和3月各對大陸加徵10%關稅。同年10月川普與大陸國家主席習近平在韓國釜山會面後，同意把與芬太尼相關的關稅調降至10%。

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