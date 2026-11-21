環保非營利組織「保護基金會」（The Conservation Fund）於18日宣布，將與原住民村落企業 （Cully Corporation）合作，將萊伊角（Point Lay）附近約5萬英畝（約21.78億平方公尺）的範圍劃定成永久保護區，為因極地海冰消失而被迫遷徙的20萬隻太平洋海象設立棲息地。

美媒報導，每年秋天會有超過20萬隻太平洋海象湧上萊伊角附近的島嶼及海岸，牠們身貼身，間距甚至不足1吋（約2.5厘米）。在這個壯觀場面背後，是被迫適應當下氣候變化帶來的衝擊。報導指，過去二十年來，海象賴以生存的海冰逐漸消失，迫使牠們轉而尋求庇護，棲身於楚科奇海（Chukchi Sea）沿岸的陸地。

計劃負責人羅斯（John Wros）表示，這個現象在2007年開始出現，當時僅有數千隻雌性海象和牠們的幼崽，但數量迅速增加，現時共錄得多達20萬隻海象。

保護基金會與Cully Corporation達成合作，原住民公司會負責保護當地滯留的海象，免受人類資源開發的風險。而作為交換，Cully Corporation將獲得一批款項，預留給當地原住民作財務保障，以維護原住民的生活方式。

該保護協議規定限制商業活動及旅遊觀光所造成的干擾，同時確保原住民能取得滿足其生活所需的自然及經濟資源，以免他們被迫為石油與天然氣開發而變賣土地。「保護基金會」的行政總裁賽爾澤（Larry Selzer）指，這項計劃歷時十年得到當地長老信任才得以成形。

賽爾澤及羅斯強調，這個保護模式是基於尊重地方權益與經濟需求的前提下，為大型動物爭取生存空間，成為動物在氣候變遷下「即時適應」的重要防線。

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文章授權轉載自《香港01》