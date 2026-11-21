Pew研究中心預測，伊斯蘭教將於2035年超越基督教，成為全球最大宗教，主因穆斯林生育率較高。報告也顯示，美國基督徒比率將在40年內跌破半數，非洲剛果將成為基督徒人口最多國。

美聯社報導，穆斯林人口之所以超越基督徒，關鍵在於嬰兒。根據數據，2020至2025年間，每名穆斯林婦女生育率為3.1人，基督徒為2.5人，其他所有女性的平均生育率為1.6，低於人口替代所需的2.1水準。

最新估計，2020年全球有22.7億名基督徒與20.2億名穆斯林。Pew預測，到2035年，全球將有25.7億名穆斯林與25.2億名基督徒。若趨勢持續，到2070年，全球穆斯林將超過36億人，基督徒則略低於30億人，其中美國在40年內，基督徒將不再占多數，基督徒目前占美國成年人62%，到2065年將降至50%以下。

到2070年，全球逾半數基督徒將住在撒哈拉以南非洲，其中剛果將超越美國，成為基督徒人數最多的國家，當地基督徒人數將增加逾三倍，來到2.99億人。到2070年，歐洲人口將減少17%，當地基督徒人數也將減少三分之一，從5.05億人降至3.24億人。