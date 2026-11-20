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大馬盼解決難民問題 擬將1萬洛興雅人安置到土耳其
馬來西亞副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）今天表示，馬來西亞正尋求將1萬名緬甸洛興雅難民安置到土耳其，以解決長期以來的難民問題。
法新社報導，馬來西亞的外國尋求庇護者大多來自緬甸，國際法院（ICJ）昨天才作出具里程碑意義的裁決，認定緬甸對洛興雅（Rohingya）少數民族犯下種族滅絕罪。
阿末扎希指出：「我最近赴土耳其進行正式公務訪問後，內閣已同意一項提案，將透過有系統的技能培訓計畫，把1萬名在馬來西亞的洛興雅難民重新安置到土耳其。」
馬來西亞9月底曾啟動一項計畫，遣返約1500名緬甸籍人士。人權團體指出，這項計畫將移民遣返回飽受戰火蹂躪的緬甸，可能危及他們的安全。
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