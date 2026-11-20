曾參與1989年東德民主運動的祖璞可，37年後仍持續為獨裁受害者發聲，並推動台德轉型正義合作。她接受中央社專訪時指出，獨裁統治雖已結束，留下的傷害卻不會隨之消失，民主社會有責任持續照顧受害者。

選在柏林圍牆倒塌紀念日期間，台德11日於德國國會簽署「轉型正義合作備忘錄」。德方簽署代表、德國國會東德獨裁政權受害者專使祖璞可（EvelynZupke）以228事件中遭處決的台灣畫家陳澄波為例指出，台德雖相隔遙遠，卻有共同的政治迫害歷史記憶。

●德國國會首位獨裁政權受害者專使

祖璞可1962年出生於德國呂根島（Rügen），在東德共產黨統治下成長。中學時期，她因不願服從政治要求而被剝奪升讀大學的機會，後來投入教會社會工作，1987年加入東柏林反對派組織「白湖和平小組」。

1989年5月，祖璞可與其他反對派人士監督東德地方選舉開票，蒐集當局選舉舞弊的證據，並組織抗議活動。同年7月及9月，她兩度遭東德秘密警察史塔西（Stasi）拘捕。隨著抗議浪潮擴大，東德秋天爆發大規模和平示威，柏林圍牆最終於11月9日開放。

兩德統一後，祖璞可持續參與保存民主運動歷史，並投入社會工作及政治迫害受害者心理創傷相關服務。2021年，她出任德國國會首任東德獨裁政權受害者專使，負責為受害者發聲，並向國會提出政策建議。

●兩德統一36週年 東德受害者傷痕猶在

「獨裁統治已經結束，但它造成的傷害仍然存在。」祖璞可在簽署儀式後接受中央社專訪時指出，德國東部在兩德統一後已民主化數十年，許多曾遭監禁或政治迫害的人，仍長期承受當年的身心創傷。

她表示，專使的重要工作之一，就是推動政府透過法律及相關措施，協助受害者面對日常生活中的困難。即使政權已經更替，照顧受害者的責任仍未結束。

此外，如何避免東德歷史遭政治挪用，也是祖璞可持續關注的議題。

近年，德國極右翼政黨另類選擇黨（AfD）借用1989年和平革命的歷史，將民眾對現行政府的不滿，比擬為當年東德人民反抗共產黨獨裁的行動。2019年東部邦議會選舉期間，該黨曾以「完成當年的變革」等口號爭取支持，引發昔日民主運動人士批評。

「我們今天有言論、旅行，也有自由選舉，這些都是東德時代所沒有的。」祖璞可強調，東德是一個獨裁國家，而今天的德國是民主國家。當代民主制度當然也存在問題，社會應該公開討論，但不能因此將民主與獨裁混為一談。

●台德深化轉型正義合作 向獨裁政權傳達民主夥伴相互支持訊息

台德2019年建立轉型正義交流機制，隨著德國史塔西檔案局改組、原合作意向書於2024年到期，雙方研議延續並擴大合作。今年11月11日，駐德代表谷瑞生與祖璞可在德國國會簽署新備忘錄，將交流從檔案及歷史研究擴大至跨部會合作。

談到為何選在柏林圍牆倒塌紀念日前後簽署，祖璞可表示，1989年東德人民走上街頭爭取自由，最終促成民主轉型，這個時間點具有特殊象徵意義。

「這遠遠不只是簽署一份文件，更是民主人士攜手團結的象徵。」祖璞可指出，德國雖已走出獨裁統治，台灣的民主卻仍面臨中國威權政權威脅，雙方更應團結合作，向世界各地獨裁政權傳達民主夥伴相互支持的訊息。

台灣民主化後逐步推動政治檔案開放、平復司法不法及保存不義遺址；德國則在1990年統一後，持續調查東德政治迫害、開放史塔西檔案，並建立受害者補償及歷史教育制度。兩地累積的經驗，也成為深化合作的基礎。

此次合作擴大參與機關，台灣方面包括行政院人權及轉型正義處、法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部及國發會；祖璞可則希望德方納入史塔西檔案館、歷史紀念場所及德國聯邦處理東德獨裁歷史基金會等機構，深化雙方交流。

談到與台灣合作的個人意義，祖璞可回憶，東德時期人民的旅行自由受到嚴格限制，「在那個年代，前往台灣這樣遙遠的地方，根本是不可能的事。」

明年計劃首次訪台的祖璞可說，對曾生活在東德的她而言，今天能夠自由旅行，並以民主與自由之名從事受害者保護工作，已經是生命中最豐盛的喜悅。