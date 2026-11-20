南韓政府今天通報境內10年來首起霍亂病例，患者出現在東南部港市昌原，過去2個月未曾出國。南韓衛生當局呼籲民眾採取預防措施，只使用符合衛生安全的水，並妥善清洗食材。

美聯社報導，南韓疾病管理廳（Korea DiseaseControl and Prevention Agency）表示，這名患者本月稍早因出現嘔吐和腹瀉症狀，前往醫院急診室就醫，醫護人員檢驗後確認其感染霍亂，患者已於17日康復出院，衛生人員正在追查感染源及其接觸者。

南韓上次出現霍亂病例要回溯到2016年，當時確認有3例，患者疑似是食用受病菌汙染的海鮮。此外南韓2001年曾爆發更大規模霍亂疫情，至少有162人染病。

南韓疾管廳表示，霍亂主要透過水和食物傳播，也可經由接觸患者的糞便或嘔吐物感染；最常見症狀是腹瀉，嚴重可能導致脫水或休克，若延誤治療恐致命。

南韓疾管廳對民眾發布指引，呼籲只飲用衛生安全的水及食用煮熟的食物，並將蔬果洗淨去皮。當局並要求醫療院所若發現疑似病例，應立即檢驗並進行通報。