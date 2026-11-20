澳洲一名女子使用自己治療糖尿病的胰島素，接連殺害高齡94歲的父母。這對夫妻相隔14個月死亡，雖然沒有糖尿病，體內卻驗出大量胰島素。經過長達5個月的審判，陪審團最終裁定女子兩項謀殺罪名成立，讓她當庭崩潰落淚。

據澳洲廣播公司ABC報導，66歲的波利米亞迪斯（Raelene Polymiadis）患有第一型糖尿病，必須使用胰島素控制血糖。檢方指出，波利米亞迪斯涉嫌使用胰島素，先後殺害母親布蘭達（Brenda Anderson）及父親林頓（Lynton Anderson）。

2022年3月12日，波利米亞迪斯前往醫院探望母親時，偷偷替她注射大量胰島素。之後母親轉院，女子趁機再次注射，最後導致母親於3月16日死亡。相隔14個月後，波利米亞迪斯的父親也在2023年5月1日過世，檢驗發現兩人體內都有大量胰島素。

檢方認為，波利米亞迪斯可能是為了阻止父母入住長照機構才犯案。警方在她車內裝設監聽設備，錄下疑似坦承犯行的談話，並在住家及車內查獲筆記，內容提到該怎麼應對警方訊問。

辯護律師主張，錄音內容並非認罪，波利米亞迪斯只是因自己的胰島素與父母死亡有關，因此感到自責。不過，這項說法未獲陪審團採信。經過4個半小時討論，陪審團裁定兩項謀殺罪名成立。波利米亞迪斯聽到結果後當場痛哭，甚至得扶著被告席欄杆才能站穩。案件預計12月再次開庭，屆時將進一步處理量刑事宜。