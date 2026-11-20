台灣攝影家沈昭良受邀在東京舉辦「浮航：未竟的島嶼魔幻」攝影展，透過台灣獨特的舞台車文化及庶民生活影像，帶領日本觀眾看見台灣社會充滿色彩與生命力的一面。展出至明年3月1日，是GALLERY A4今年壓軸的跨年度展覽。

這次展覽為沈昭良受日本建設公司竹中工務店旗下GALLERY A4藝術中心邀請舉辦。以沈昭良長年拍攝的「STAGE」（舞台車）、「Singers & Stages」（歌手與舞台車）及「台灣綜藝團」3大系列為主軸，呈現台灣民間娛樂文化與宗教祭典、婚喪喜慶等庶民生活之間的緊密關係。除了舞台上五光十色的表演，也記錄幕後工作人員、周邊群眾，以及支撐這些活動的勞動者身影。

展覽也特別加入沈昭良早年留學日本期間開始拍攝的「築地魚市場」系列，透過已走入歷史的東京築地魚市場影像，串起他在日本與台灣兩地的攝影歷程，也讓觀眾從不同城市的日常風景中，看見庶民生活的共同樣貌。

19日晚間舉行開幕活動，吸引不少日本藝術與攝影界人士出席，包括GALLERY A4理事長關谷哲也、台灣文化中心主任曾鈐龍、國立新美術館主任策展人神谷幸江、清里攝影藝術美術館館長瀨戶正人、土門拳紀念館館長佐藤時啓等人。

GALLERY A4館長岡部三知代致詞表示，沈昭良自1993年起拍攝築地魚市場，記錄市場裡辛勤工作的人們，這些影像不僅呈現支撐都市生活的力量，也是他攝影創作的重要起點。

她指出，沈昭良返回台灣後，持續將鏡頭對準舞台車及其周邊的人事物，關注的不只是華麗的舞台，更是人們如何在生活中展現堅韌的生命力。

岡部也表示，台灣是一座不斷經歷政治變革與多元文化交融的島嶼，從這些色彩鮮明的舞台背後，彷彿能看見台灣人民面對生活與生命的軌跡。她期待這場展覽能成為契機，讓擁有不同歷史背景的人們展開新的交流與對話。

長期關注沈昭良創作的東京藝術大學名譽教授伊藤俊治，也在開幕活動中分享沈昭良的創作歷程，以及他長年投入攝影公共事務的成果，並對這次結合不同系列作品的策展方式給予高度肯定。

沈昭良致詞時則感性表示，自己長年關注的並不只是舞台上的演出，而是台灣民間社會如何透過勞動、技藝、生存與信仰，從土地中發展出獨特的文化樣貌。

他說，儘管不同社會有著不同的城市風景，但背後都是由無數平凡而真實的人們共同建構。「一個社會的文化特質，必定存在於一般人的生活、勞動與情感之中。」

沈昭良也以建築與攝影作為對照，指出如果建築記錄了一座城市如何展現自己的形象，那麼攝影所呈現的，就是人們如何在城市中生活，並共同形塑屬於自己的歷史與文化。他同時感謝竹中工務店及GALLERY A4提供展出機會，以及台灣文化部「黑潮計畫」的支持，讓這次展覽得以順利在東京登場。

「浮航：未竟的島嶼魔幻」攝影展在東京東陽町的竹中工務店GALLERY A4藝術中心展出至明年3月1日。展覽期間也規劃兩場攝影講座，分別於今年11月20日及明年1月22日舉行，邀請日本與台灣的攝影及藝術研究者，從不同角度探討沈昭良的創作，以及攝影與社會文化之間的關係。