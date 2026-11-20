英國一名女子因心理狀態不佳，在網路上找網友協助自殺。一名男網友邀請她飛往美國，最後真的將女子殺害並埋屍滅跡。不過疑似涉案的男子不承認犯案，目前全案仍在審理中。

據《衛報》（The Guardian）報導，英國女子艾克塞爾比（Sonia Exelby）長期受到心理健康問題困擾，曾兩度企圖輕生。檢方指出，她曾在網路上發文，希望有人能結束自己的生命，輾轉認識了住在美國佛羅里達州的拖吊車司機霍爾（Dwain Hall）。

檢方指控，霍爾得知艾克塞爾比的心理狀況後，利用她的脆弱處境，誘騙她在2025年10月飛往美國，還親自前往機場接人。然而，艾克塞爾比抵達後疑似察覺危險，曾傳訊息向朋友求救。她表示自己非常害怕、無法脫身，還說霍爾一直拿走她的手機，不讓她自由使用。

不久後艾克塞爾比便失聯，前男友隨即報案。警方展開跨國調查，在佛羅里達州馬里昂奧克斯（Marion Oaks）一處墓地發現她的遺體。除此之外，警方也查獲沾有死者血跡的鏟子、手機資料等證據。

檢方也掌握了監視器畫面，顯示霍爾曾在賣場購買繩索、鏟子等物品。不過霍爾雖然承認和艾克塞爾比聯絡，卻堅決否認殺人。霍爾的辯護律師強調，陪審團應仔細審視所有證據，不能僅憑檢方指控認定有罪。目前全案仍在審理中。

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