親手準備的點心，母親卻連一口都沒吃到。日本有關長照案例報導近日引發關注，一名62歲女子為了讓住在養老院的90歲母親重溫熟悉的味道，特地製作4顆日式萩餅（おはぎ）送去，沒想到隔天打電話詢問母親是否喜歡時，才得知點心根本沒有送到母親手中。她向院方確認後，竟被告知食物已遭丟棄，讓她難過表示：「如果要丟掉，至少希望能還給我。」

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，62歲的由紀（化名）每個月會前往養老院探望母親澄江（化名）約2至3次。90歲的澄江兩年前因跌倒骨折，出院後考量獨居安全而入住照護機構。由於母親過去擅長料理，每逢節日便會製作萩餅，由紀也曾向她學習做法，因此決定親手準備4顆，希望讓母親回味過去一家人共享點心的時光。

當天由於探視時間有限，由紀沒有陪母親一起吃點心，而是在離開前將裝有萩餅的容器交給櫃檯人員，請對方轉交。工作人員表示會先確認是否能提供，她便以為只要符合規定，母親就能收到。沒想到隔天致電詢問時，母親卻回答自己根本沒拿到點心，由紀隨即聯絡養老院，才知道工作人員已依院方判斷將食物丟棄。

院方解釋，澄江近期用餐時曾出現嗆咳情況，因此已調整食物質地，避免吞嚥困難或噎食風險，加上機構基於衛生管理，原則上不接受家屬自製食品，因此無法提供萩餅。由紀雖然理解院方是為了母親的安全著想，卻無法接受工作人員沒有事先通知便將點心丟掉。院方事後坦承，櫃檯與餐食管理人員之間的交接不夠完善，負責人也為未聯繫家屬就處理食物一事致歉，並表示將改善相關流程。

這起案例也反映高齡者飲食照護的難題。日本厚生勞動省統計顯示，2024年因食物誤入氣道造成阻塞而死亡的人數達4383人，其中3992人為65歲以上長者。隨著年齡增長，咀嚼及吞嚥能力可能下降，即使是過去熟悉的食物，也未必適合繼續食用。