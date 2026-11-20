胰臟癌被稱為「癌王」，因為早期症狀不明顯、難以早期診斷等原因，五年存活率較其他癌種低。不過這樣的情況將可能改變！一項最新臨床試驗發現，晚期胰臟癌患者在接受化學治療的同時，每天服用一顆新藥，竟有約12分之1的患者腫瘤在掃描影像中完全消失，超過6成患者的腫瘤則明顯縮小或消失。研究人員表示，這是過去從未見過的治療成果，有望為胰臟癌治療帶來新希望。

根據英國LBC報導，這項研究由美國紐約紀念史隆凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）團隊進行，共招募61名晚期胰臟癌患者，測試新藥達拉索拉西布（daraxonrasib）搭配化療的效果。這款口服藥物主要針對發生突變的KRAS蛋白，而超過9成胰臟腫瘤都帶有相關基因突變，會持續向癌細胞發出增生訊號。

試驗結果顯示，60.7%的患者腫瘤縮小或消失，其中8.2%的患者達到「完全緩解」，也就是影像掃描已無法偵測到腫瘤。此外，高達90.2%的患者腫瘤停止生長，治療一年後仍有76.6%的患者存活。

研究團隊指出，過去單獨接受化療的患者，一年存活率約為40%至45%，不過兩者尚未經過大型隨機試驗直接比較。負責發表研究的腫瘤科醫師朴文基（Wungki Park，音譯）興奮表示：「大約每12名患者，就有1人的癌症完全消失，這是我們從未見過的成果。」不過，他也強調，影像中看不到腫瘤並不代表癌症已經治癒，仍須持續追蹤是否復發。

英國胰臟癌協會研究主管卡拉（Madina Kara）指出，胰臟癌患者約有一半在確診後3個月內死亡，因此任何能延長生命的療法都極為重要。儘管這項研究結果令人振奮，但目前仍屬早期、小規模試驗，未來必須透過更大型研究確認療效與安全性，才能評估是否納入正式治療。