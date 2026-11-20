人生不論到了幾歲，只要願意踏出第一步，永遠都有重新開始的機會。日本1名66歲婦人，本是出身於富裕家庭且擁有國立大學學歷，惟40歲離婚時身無分文，錢包內僅剩60日圓（約12元新台幣）。她曾因婆媳關係及鄉下生活患上抑鬱症；離婚後求職更接連被25間公司拒絕。憑著驚人毅力，她為求生計一周7天身兼10份工作，並最終在50歲考獲小學教師資格，58歲離職後環遊世界7次。面對外界質疑年紀大才環遊世界太瘋狂，她卻豁達表示這份「傻勁與魯莽」正是快樂泉源。

由千金小姐到「不被接受的媳婦」

據日媒《日刊SPA!》報導，來自福岡縣北九州市的杉野美子自小家境優渥，父親為公司社長。她大學畢業後在大型IT企業工作，25歲與大學男友結婚後辭職成為全職主婦，並育有2名兒子。

38歲那年，杉野美子隨丈夫搬到鄉下的夫家生活，40歲起與公婆同住。她坦言2代人價值觀截然不同：「穿喪服去守夜，會被說太花俏；去幫忙家長教師會和育兒支援團體，又被說成『總是不在家』。」長期遭受否定令杉野美子精神崩潰並患上抑鬱症，最終在家人勸說下，她決定離婚。

求職被拒25次 錢包僅餘60日圓

離婚後，杉野美子到職業介紹所找工作，卻接連被25間公司拒絕，就連國立大學的高學歷亦成為絆腳石，曾遭面試官冷言諷刺：「倒茶遞水這種工作，沒辦法拜託大學畢業生做呢。」杉野美子坦言，原本打算如果第26間也失敗，就把履歷改成高中畢業，幸好第26間公司聘請了她做會計。

然而，該職位稅前月薪僅12萬日圓（約2.5萬新台幣），扣除稅項後實收只有10萬日圓（約2萬新台幣）；支付房租後，每月生活費僅餘5萬日圓（約1.3萬新台幣）。杉野美子苦笑回憶：「當時錢包裡只有60日圓（約12元新台幣），曾經在超級市場想買1盒63日圓的特價絞肉，卻因為不夠錢而呆站在店前。」那段日子，她主要靠前夫分給她的白米及友人送贈的蔬菜度日。

一星期7天身兼10職 過勞暈倒3次

為了不讓自己「一有空就胡思亂想」，杉野美子將日程排得密密麻麻。除會計文員外，她還在餐廳做接待、經營化妝品和郵購、參與非牟利機構的育兒支援，以及輔導拒學高中生等工作，最高峰時期一星期7天同時兼顧10份工作。惟長期透支體力令她付出代價，先後因過勞暈倒3次。

杉野美子笑言：「每個月在超級市場買1次便當，就是我最大的奢侈。當時心裡還想著，死前一定要去一次星巴克（Starbucks）看看。」

50歲考獲教師資格 58歲辭職環遊世界

人生轉機源於她透過非牟利機構，到小學支援有發展障礙的學童。學校老師見她工餘常在書店自學，便建議她考取教師資格。她籌集了11萬日圓（約2.2萬新台幣）學費報讀大學遠距課程，每天清晨4時至7時溫習，終於在50歲取得小學教師資格，並於2012年4月首次踏上講台。

不過，她一直只屬一年一約的非正式講師，3次投考正式教師均在面試落選。她分析指：「50多歲才正式聘用，做幾年就退休，還要付退休金。對當局來說，一直用成本較低的講師比較划算」。

想通後，她決定不再苦等至60歲，在58歲毅然辭職，帶着520萬日圓（約107萬新台幣）積蓄出發，耗時約1年完成首次長途環遊世界之旅。

66歲周遊列國 辦學助長者圓夢

回國後，她將旅程結集成書並到日本各地演講，現年66歲的她依然穿梭於世界各地，更創辦大人環遊世界學院（大人の世界一周アカデミー）並親自擔任校長。面對外界質疑「那個年紀還環遊世界，是傻的嗎？」她笑着回應：

「是啊，我是傻瓜，傻勁和魯莽才令人生快樂」、「只要把小小的幸福像花束一樣收集起來，幾歲都可以重新開始」。

延伸閱讀：

Elon Musk評港出生率低：香港人快消失 曾指：日本將不復存在

日本女13年來起床必腰痛 裝閉路電視揭「真兇」 網民笑言羨慕

文章授權轉載自《香港01》