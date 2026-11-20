蘇黎世職業博覽會今年邁入第21屆，是瑞士最大技職展，由蘇黎世州中小企業暨工商業協會（KMU）與瑞士會展集團（MCH Exhibitions & Events）共同主辦，展出約240種職業及學徒基礎教育。現場學生、教師與家長透過互動體驗、現場示範及專業人士解說，探索職涯方向，認識瑞士職業教育與就業市場。

面對近年人工智慧（AI）快速發展帶來的職涯焦慮，蘇黎世州中小企業暨工商業協會執行主管赫斯（Thomas Hess）接受中央社採訪表示，各行各業受AI衝擊程度不同，但以目前瑞士職場需求來看，社會服務及精緻手工等需要人際互動與專業技術的工作，仍不容易被取代。

赫斯指出，青少年選擇職業時，應以自身優勢與興趣為優先，而非將薪資高低視為最重要考量。進入喜愛的領域，在專業人士帶領下接受訓練、取得國家認證，再持續進修、提升技能，透過終身學習累積專業，是瑞士職業教育所重視的發展模式。

瑞士頂級五星級巴爾拉克飯店（Baur au Lac）也在現場招募學徒。飯店人力資源部表示，飯店服務客群屬於高端市場，重視客人入住期間的尊榮體驗，因此工作高度仰賴人與人的互動，較不容易受到AI取代。學徒最重要的條件是語言能力，尤其德語、法語及英語，以及樂於與人接觸的態度；其他專業技能則由業界人士在培訓期間指導。學徒每月最低薪資依部門而異，約從1000瑞郎起（約新台幣4萬元）。

飯店方面指出，AI對業界的影響目前較明顯的是平價住宿業者，例如取消櫃台、改以科技系統辦理入住的旅宿；相較之下，重視個人化服務的高端飯店，未來發展仍具前景。

此外，蘇黎世市政府也提供約55種不同職業的學徒職缺。體育單位主管施耐德（Andreas Schnyder）表示，運動是瑞士重要的休閒生活方式，面對人口老化，政府正積極建設運動休閒軟硬體，提供民眾更多維持身心健康的資源。因此，健康與運動相關領域未來仍有發展空間，相關人才需求也不易被AI取代。

施耐德分享，自己青少年時期從運動用品店售貨員做起，取得第一張職業文憑，之後投入冰上曲棍球領域，並持續接受健康與運動相關在職訓練，逐步走上公部門管理職位。他表示，自己也有兩個孩子，會鼓勵他們選擇真正喜愛的工作，透過學習與累積經驗，開創自己的職涯。