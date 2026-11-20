德國海德堡市議會通過修正案，明年夏天起，任何性別都能在市立露天游泳池裸露上半身游泳。這項決議旨在消除男女泳裝規定差異，引發性別平權與公共場所秩序討論。

海德堡市議會18日通過社民黨（SPD）及左派黨（Die Linke）等議員提出的修正案，允許民眾不分性別，都能裸露上半身游泳。新規定將於2027年夏季在兩座市立露天泳池試行一年，若出現問題，再檢討是否調整。

這項決議源於海德堡市立泳池原有的服裝規定，男性可以裸露上半身游泳，女性則必須穿著遮蓋胸部的泳裝。

提案議員認為，既然男性可以自由選擇是否遮蓋上半身，女性也應享有相同權利。海德堡市政府平等機會辦公室也指出，要求女性遮蓋胸部，卻不對男性設下相同限制，可能違反德國法律保障的性別平等原則。

海德堡市立泳池營運商反對修改規定，根據營運商提交的意見書，男女泳客的服裝要求不同，並不代表構成性別歧視。

營運商也指出，民眾對男女裸露上半身的接受程度不同，部分泳客可能因此感到不自在，甚至引發爭執，增加現場工作人員維持秩序、處理投訴的負擔，因此主張暫緩修改規定。

支持修法的議員則認為，不應因為部分民眾對女性裸露上半身感到不自在，就限制女性的選擇。新規定並非要求女性裸露上半身，而是讓所有人享有相同權利。

此外，新規也允許民眾穿著符合泳池材質要求的布基尼（Burkini）及泳裙。布基尼是一種可遮蓋頭髮、手臂及腿部的全身式泳裝，常見於希望遵守宗教服裝規範的穆斯林女性。這項規定也讓希望遮蓋較多身體部位的民眾，能自由選擇泳裝。

根據德國游泳池協會，德國已有多座城市開放女性在公共露天泳池裸露上半身游泳。德國中部城市哥廷根（Göttingen）2022年率先試行，柏林、科隆及慕尼黑等城市也陸續跟進。

德國游泳池協會也指出，雖然越來越多城市放寬限制，實際在公共泳池裸露上半身游泳的女性並不多，開放女性可上半身不穿泳衣的泳池也未傳出衝突或投訴。