秘魯亞馬遜雨林深處，一群原住民至今仍背著獵槍、手持弓箭，日夜守護自己的家園。40多年前，他們為抵抗恐怖組織，甚至使用毒箭作戰；如今敵人換成毒販、非法伐木者及其他犯罪集團，但政府支援依舊有限，迫使村民繼續拿起武器自保。

據《衛報》（The Guardian）報導，秘魯阿沙寧卡族（Asháninka）自1980年代起組成民間自衛隊，抵抗毛派游擊組織「光輝道路」（Shining Path）。當年長達20年的內戰，造成約6000名族人喪命、1萬人被迫逃離家園，另有5000人遭俘虜。

自衛隊領袖桑切斯（Irineo Sánchez Gómez）回憶，武裝分子過去經常從河岸朝村莊開槍，族人只能以弓箭反擊，直到軍方提供槍枝與防禦設施，情況才有所改善。

雖然光輝道路勢力逐漸瓦解，原住民卻迎來新的威脅。當地鄰近秘魯主要古柯（古柯鹼原料植物）種植區，坦博河（Tambo River）更成為毒品走私路線。毒販經常趁夜色沿河運送原料，最終流向北美及歐洲市場。此外，非法採礦、伐木及土地侵占，也持續威脅雨林與原住民生計。儘管政府推動咖啡、可可等替代作物計畫，地方自衛隊仍缺乏足夠裝備與訓練。

原住民組織主席拉米雷斯（Josué Sánchez Ramírez）批評，政府長期忽視原住民，維護地方安全的責任反而落在居民身上。如今，部分隊員仍使用30多年前軍方配發的老舊獵槍，有人甚至得自行購買武器。拉米雷斯呼籲政府正視原住民需求，強調：「我們保護環境、土地與文化，因為我們也是秘魯的一部分。」