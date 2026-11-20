上網購物時，網站突然跳出「請確認你不是機器人」的驗證畫面，千萬別急著照做！資安專家警告，一種名為「ClickFix」的新型詐騙手法，正利用民眾熟悉的驗證程序設下陷阱，只要按照指示按下幾個鍵，就可能親手將惡意軟體安裝進電腦，讓駭客有機可乘。

據《衛報》（The Guardian）報導，隨著耶誕購物季到來，許多民眾會上網尋找禮物，卻可能在瀏覽購物網站時遇上假冒的身分驗證畫面。這類詐騙乍看與一般網站常見的驗證碼（CAPTCHA）沒有兩樣，實際上卻暗藏惡意程式。

資安公司惡意軟體位元組（Malwarebytes）研究員費斯托尼奇（Chris Fistonich）指出，ClickFix是目前最常見的惡意軟體散播手法之一，而且相當難以防範，因為民眾早已習慣每天進行各種網站驗證，往往不會懷疑操作指示有問題。

詐騙網站通常先要求使用者勾選「我不是機器人」，此時惡意程式碼便可能被複製到電腦剪貼簿。接著畫面會要求按下「Windows鍵＋R」，再按「Ctrl＋V」貼上內容，最後按下Enter鍵完成驗證。然而，這一連串操作其實是將惡意指令貼進Windows執行視窗，並直接執行，導致電腦可能遭到感染。

除了假冒驗證程序，駭客也可能顯示「網頁發生錯誤」等訊息，誘騙使用者按照指示操作，聲稱這樣就能修復問題。費斯托尼奇提醒，這類詐騙正是利用民眾急著完成操作的心理。遇到網站要求輸入不尋常的快捷鍵時，應立即提高警覺，切勿照做。

專家建議，平時應使用具備惡意網站封鎖功能的防毒軟體；若懷疑電腦已遭入侵，應立即聯絡銀行，並優先更改重要帳號密碼，以降低損失。