日本北海道知名甜點品牌「六花亭」今天表示，旗下官方網路商店遭到駭客入侵，付款系統程式被竄改，可能導致約8000筆顧客信用卡資料外洩。為確保消費者安全，已暫停官網商店營運。

總部位於北海道帶廣市的六花亭（Rokkatei），以奶油葡萄夾心餅乾等經典甜點聞名，是北海道極具代表性的伴手禮品牌，深受日本國內外觀光客喜愛。

NHK報導，根據六花亭說明，公司18日發現官網商店遭到非法存取，信用卡付款頁面的程式遭到惡意竄改，可能使顧客在結帳時輸入的信用卡資訊遭到竊取。目前估計約有8000筆信用卡資料可能受到影響，外洩資訊包括信用卡號碼、持卡人姓名、有效期限，以及信用卡安全碼。

報導指出，可能受影響的對象，是10月21日晚間9時至11月18日上午11時期間，曾在六花亭官網商店使用信用卡付款的消費者。

六花亭表示，為確保消費者安全，已暫停官網商店營運，在確認網站安全性之前不會恢復服務。同時，公司也將尋求外部專業機構協助，調查事件原因並研擬防止類似事件再次發生。

針對這起資安事件，六花亭發表聲明稱，「對於造成顧客極大的困擾與擔憂，我們深表歉意」。

六花亭並呼籲曾在相關期間使用信用卡購物的消費者，務必確認信用卡交易明細，留意是否出現不明扣款，並提高警覺，防範不法人士利用外洩資訊進行電話詐騙等犯罪行為。