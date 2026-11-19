阿爾巴尼亞政府近期推出AI助理Diella 4.0，民眾可透過語音下指令申辦服務，讓系統辨識需求、填寫表格與產製官方文件。新版本另提供19項退休人士常用服務的語音簡化操作，擴大AI在公共行政的應用，降低時間成本。

根據阿爾巴尼亞通訊社（ATA）報導，阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）推出人工智慧助理Diella 4.0，讓民眾透過語音指令與自然語言對話，直接與系統互動，簡化公共服務申辦流程。

拉瑪表示，民眾可以直接與Diella溝通，就像與真人交談一樣，透過對話查詢資訊、辦理各項行政手續，不必再像過去一樣，依序操作平台上的多個步驟。

相較於過去e-Albania應用程式主要協助民眾尋找服務、瀏覽選單，新版本具備執行部分行政作業的能力。例如，民眾以阿爾巴尼亞語描述需求後，Diella便會辨識適用服務、開啟相關表格，並運用系統既有資料協助處理申請。

以申請退休金證明為例，Diella會先詢問文件用途，是在阿爾巴尼亞國內使用或供海外用途，再依據回答產製所需文件；若缺少必要資訊，也會要求使用者補充或確認。

據官方展示，使用者無須中斷日常活動，即可透過語音指令請Diella協助辦理服務，像是在聽音樂或與身邊的人交談時，也能同時提出申辦需求。

此外，退休人士只需透過語音與虛擬助理簡單互動，即可啟動19項不同的公共服務。新版也導入FaceID臉部辨識驗證功能，降低使用數位公共服務的操作門檻。

拉瑪指出，這些並非全部的新功能，未來幾個月還將推出更多更新。他鼓勵民眾下載e-Albania應用程式，善用Diella提供的服務，讓公共行政程序更加簡便。

Diella最初於2025年1月推出，作為e-Albania平台的人工智慧助理。同年9月，阿爾巴尼亞政府進一步將Diella定位為「虛擬人工智慧國務部長」，引起國際社會對該國將人工智慧應用於公共行政的關注。

政府資料顯示，截至2025年9月，Diella累計約97.2萬次互動，透過e-Albania核發的文件中，約有3.6萬份附有其數位印章。

報導指出，阿爾巴尼亞此次更新，反映公共部門的人工智慧應用正從資訊查詢型對話助理，逐步轉向具備特定任務執行能力的系統。透過串聯既有數位服務，人工智慧有望減少重複性行政作業，並降低民眾申辦政府服務所需的時間成本。