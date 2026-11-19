拍賣公司蘇富比今天表示，在賣家與曾於納粹時期售出畫作的猶太裔前藏家繼承人化解爭議後，荷蘭畫家梵谷一幅傑作今天以破紀錄的1億9040萬美元（約新台幣62.7億元）成交。

法新社報導，這幅1890年創作於法國歐維爾村（Auvers-sur-Oise）的「盛開的栗樹」（Chataigniers enfleurs），為這位荷蘭後印象派大師締造全新拍賣紀錄，也成為本季迄今拍出最昂貴的藝術品。

梵谷畫作先前的拍賣紀錄是2022年11月在紐約佳士得（Christie's）拍賣會上，1888年作品「柏樹果園」（Orchard with Cypresses）以1億1720萬美元成交。

深具影響力的德國出版商費雪（SamuelFischer）1909年在巴黎購得這幅畫，他的家族於1936年將畫作售出。

費雪的繼承人先前曾反對這次拍賣，稱費雪家族當年是因為在納粹統治下蒙受財務損失，才被迫割愛賣畫。

繼承人委任的柏林律師施納貝爾（GunnarSchnabel）先前曾呼籲蘇富比（Sotheby's）提出證明，證實這幅畫當年是以市場價值售出，以及無論政治局勢如何，費雪家族都會出售這幅畫。

蘇富比指出，布拉基耶-艾利耶塔（Blaquier-Arrieta）家族於1975年購入這幅畫作，並持有超過半世紀。

不過蘇富比昨天表示，「布拉基耶-艾利耶塔家族與赫特維希和薩姆爾．費雪（Hedwig and SamuelFischer）的所有合法後代，已就梵谷『盛開的栗樹』的出售達成協議」。

根據蘇富比轉述，費雪家族繼承人表示，他們「感謝與蘇富比及布拉基耶-艾利耶塔家族之間基於信任且公平的協商與合作，這使得費雪家族在納粹時期遭受的苦難獲得承認，也彰顯了吉瑟拉．柏曼．費雪（Gisela Berman Fischer）為家族尋求正義的歷程」。