日本京王百貨店新宿店第3屆「京王台灣夜市」今天熱鬧開幕，集結台灣特色美食、人氣小吃及伴手禮，吸引許多日本民眾到場嘗鮮，現場人潮絡繹不絕、氣氛熱烈，讓日本民眾不用搭飛機，就能在新宿大啖道地台灣味。

活動今天上午舉辦剪綵儀式，由旅日台灣YouTuberLinLin林佳棻主持，駐日代表處副代表周學佑、台灣觀光協會東京事務所所長王紹旬、台灣貿易中心東京事務所所長張惠莉，以及京王百貨店相關主管等人出席，共同為活動揭開序幕。

周學佑表示，台灣與日本擁有共同價值觀，兩國人民之間的感情也非常良好，近年雙方友好關係持續深化，人員往來更創下歷史新高。他希望日本民眾透過這次活動，品嚐台灣美食、接觸台灣生活雜貨，重新發現台灣的魅力。

京王百貨店近年積極推廣台灣美食，首屆「京王台灣夜市」6天就創下4400萬日圓（約新台幣880萬元）的業績，第2屆參展業者更從20多家增加至近40家，讓台灣夜市逐漸成為新宿秋季備受期待的美食活動。

今年參展陣容同樣精彩，除了著名台灣料理餐廳「匯豐齋」、主打香酥炸雞排的「派克雞排」，南僑集團點水樓旗下的「點水小棧」也端出台灣夜市經典小吃蝦仁煎，讓日本民眾有機會品嚐台灣庶民美食。

來自基隆的百年老店「連珍糕餅」則帶來芋頭霜淇淋，將芋頭的香氣融入冰涼甜點，為熱鬧的夜市增添甜蜜滋味，以及「同客餃子館」的台灣水餃等，從鹹食到甜點，各式台灣美食齊聚一堂。

其中，首次來日本參展的「凍心炸冰淇淋」相當吸睛。業者介紹，這款甜點將冰淇淋包進自行製作的麵包外皮，再放進熱油中高溫油炸，炸得外皮金黃酥脆，裡面的冰淇淋卻仍保持冰涼，形成「外熱內冰」的特殊口感，這次準備了台灣金萱茶、波本香草及巧克力3種口味，其中金萱茶口味結合台灣茶葉的獨特香氣，先前接觸過的日本合作夥伴都相當喜歡。

凍心研發技術長李忠翰表示，凍心炸冰淇淋目前在台灣已有30多間門市，第一次跨海來到日本，希望藉此讓更多日本消費者認識品牌，也期待未來能找到合作夥伴，進一步拓展日本市場。

另一項充滿台灣特色的美食，則是BOLA JAPAN介紹的一口烏魚子。業者說，烏魚子除了可以直接吃，磨成粉後也很適合搭配義大利麵及各式麵食，不論是台式料理或西式餐點，都能增添獨特風味，希望讓日本消費者發現烏魚子不只是傳統年節美食，也能輕鬆融入日常餐桌。

除了美食，現場還有台灣選舉話題。在名古屋大須商店街經營台灣鹹酥雞店、以「浴火鳳凰」走紅的資深藝人李承泰，因公開支持台北市長候選人沈伯洋，近日在網路上引發關注。他這次特別從台灣準備400條虎爺飄帶，打算免費送給民眾。

李承泰接受中央社訪問表示，先前在網路上預告贈送後，獲得相當熱烈的反應，雖然也有少數負面留言，但他並不在意，「98%都是正面的」。

為了表達支持，他還設計特製紀念杯，並宣布如果沈伯洋順利當選台北市長，將在選後於名古屋店內免費送出1000杯飲品。屆時只要民眾走進店裡說出「我的市長沈伯洋」，就能免費領取。

從香噴噴的雞排、熱騰騰的蝦仁煎，到外熱內冰的炸冰淇淋，今年京王台灣夜市不僅讓旅日台灣人有機會重溫家鄉味，也吸引許多日本民眾前來體驗。隨著台灣美食在日本越來越受歡迎，連續舉辦3年的京王台灣夜市，也逐漸成為台灣品牌接觸日本消費者、尋找跨國合作機會的重要舞台。

日本京王百貨店新宿店第3屆「京王台灣夜市」19日熱鬧開幕，駐日副代表周學佑（右5）、台灣觀光協會東京事務所所長王紹旬（右4）、台灣貿易中心東京事務所所長張惠莉（右3）等人出席剪綵儀式。中央社

日本京王百貨店新宿店第3屆「京王台灣夜市」19日熱鬧開幕，南僑集團點水樓旗下的「點水小棧」端出台灣夜市經典小吃蝦仁煎，讓日本民眾有機會品嚐台灣庶民美食。中央社