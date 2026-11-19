斐濟與東加王國宣布，受聖嬰（El Nino）氣候現象助長，南太平洋地區的嚴重乾旱已達到危機程度。

法新社報導，此區的乾旱與聖嬰現象密切相關。這種氣候模式會導致降雨減少，而這些雨水原本能滋潤熱帶島嶼，使其維持綠意盎然的景象。

聖嬰現象會使太平洋部分海域的海水表面溫度升高，進而改變全球風向、氣溫與降雨。專家警告，目前這波聖嬰現象預計將成為有紀錄以來最強的幾次之一。

斐濟政府表示，「持續中的聖嬰乾旱已達到危機門檻」，迫使政府宣布全國進入災難狀態。

總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）昨天表示：「斐濟各地的家庭都擔心水資源供應，以及長期乾旱對日常生活的影響。」他說：「農民很擔心他們的農作物與牲畜。這些擔憂都是真實存在的。」

根據緊急措施，斐濟政府有權實施限水、強制撤離，並將公共資金重新分配用於救災。

當地媒體報導，斐濟大部分地區的水資源已降至令人擔憂的水位，政府已派遣數十輛水車，為缺水村莊重新供水。

拉布卡說：「我們無法控制氣候，但我們可以及早行動，負責任地運用資源，團結一致因應氣候帶來的衝擊。」

與此同時，由於長期乾旱導致全國各地缺水，東加宣布進入為期27天的緊急狀態。代理總理拉圖（Viliami Latu）表示，宣布進入緊急狀態將有助於緊急救援單位協調並提供乾旱援助。

當地媒體報導，拉圖說：「最近的報告顯示，乾旱已對民眾、水資源、農業、牲畜造成毀滅性衝擊，也可能影響東加全國民眾的健康。」